Santa Messa Pentecoste 2022/ Diretta video Papa Francesco: lo Spirito Santo discende

PENTECOSTE 2022, LA SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO: ORARIO E DIRETTA VIDEO

Oggi 5 giugno 2022, dalle ore 10 in Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebra la Domenica di Pentecoste con la Santa Messa di Pentecoste 2022: sarà garantita come sempre, oltre alla possibilità di entrare nella Basilica, la diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News: al termine della Celebrazione Eucaristica, il Pontefice dalle ore 12 si affaccerà come di consueto dalla finestra in Piazza San Pietro per la tradizionale recita del Regina Coeli.

PAPA/ "Praedicate evangelium": sinodalità e missione, ecco la rivoluzione in Curia

«“Verrà il Paraclito, che io manderò dal Padre“ (Gv 15,26). Con queste parole Gesù promette ai discepoli lo Spirito Santo, il dono definitivo, il dono dei doni»: così Papa Francesco un anno fa apriva la Santa Messa di Pentecoste invocando subito la discesa di quello Spirito Santo che rappresenta non solo la “terza parte” della Santissima Trinità ma che, nel suo mistero più radicato, rende viva la promessa di Cristo di rimanere unito al suo popolo per il resto dell’eternità. Qui troverete il libretto per la Santa Messa di Pentecoste 2022, con tutte le letture e il Vangelo che Papa Francesco leggerà dalle ore 10 nella Cattedrale della cristianità.

7 ANNI DI LAUDATO SI’/ La vera ecologia è integrale, perché tutto è in relazione

COS’È LA PENTECOSTE E PERCHÈ SI FESTEGGIA OGGI: LA MESSA DI PAPA FRANCESCO

La Pentecoste rappresenta per il mondo cristiano una delle feste centrali della liturgia, in quanto celebra la solennità della discesa dello Spirito Santo sui discepoli: come riportano i Vangeli, con la solennità di Pentecoste si dà inizio ufficiale alla missione della Chiesa di Gesù nel mondo e nella storia.

«Quando verrà lui – spiega il Cristo nel Vangelo di san Giovanni –, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». In origine, la parola “Pentecoste” indicava in greco il 50esimo giorno, in quanto per l’appunto avveniva 50 giorni dopo la Pasqua. Per il popolo ebraico coincideva con l’inizio della mietitura del grano e i primi frutti: venne poi innestata nella storia ebraica il momento centrale, proprio nella Pentecoste, del dono delle Tavole della Legge del Signore a Mosè. Con l’avvento di Gesù, la Pentecoste ha rappresentato la memoria della discesa dello Spirito Santo sui discepoli 50 giorni dopo la Pasqua (alla fine della settima settimana dopo quella pasquale, ndr). Come raccontano gli Atti degli Apostoli, «Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi». Oggi, con la Messa di Pentecoste 2022 tutto questo viene commemorato.

Papa Francesco “Cristo non limita la libertà”/ “Amore è essere vicini non possessivi”

L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER LA MESSA DI PENTECOSTE DELLO SCORSO ANNO

L’inizio della missione della Chiesa, le prime predicazioni dei Santi Pietro e Paolo e l’origine dell’evangelizzazione del mondo per diffondere il messaggio di salvezza di Gesù: la Pentecoste rappresenta e ricorda tutto questo, come ribadito ancora un anno fa nell’omelia della Santa Messa di Pentecoste da Papa Francesco.

«Spirito Santo, Spirito Paraclito, consola i nostri cuori. Facci missionari della tua consolazione, paracliti di misericordia per il mondo. Avvocato nostro, dolce Suggeritore dell’anima, rendici testimoni dell’oggi di Dio, profeti di unità per la Chiesa e l’umanità, apostoli fondati sulla tua grazia, che tutto crea e tutto rinnova», scriveva il Santo Padre nella sua omelia da San Pietro. Francesco illustrava anche i tre grandi “consigli” che lo Spirito Santo fin dalle origini infonde negli uomini: «Abita il presente»; «Cerca l’insieme» e «Metti Dio prima del tuo Io». Come concludeva ancora Papa Francesco un anno fa, in attesa della Santa Messa di Pentecoste 2022, «La Chiesa non è un’organizzazione umana – è umana, ma non è solo un’organizzazione umana –, la Chiesa è il tempio dello Spirito Santo. Gesù ha portato il fuoco dello Spirito sulla terra e la Chiesa si riforma con l’unzione, la gratuità dell’unzione della grazia, con la forza della preghiera, con la gioia della missione, con la bellezza disarmante della povertà. Mettiamo Dio al primo posto!».

DIRETTA VIDEO STREAMING, LA SANTA MESSA DI PENTECOSTE 2022 DEL PAPA IN VATICANO













© RIPRODUZIONE RISERVATA