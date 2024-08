LA SANTA MESSA IN DIRETTA VIDEO STREAMING SU RAI 1 DA L’AQUILA: INFO E ORARI COL VESCOVO D’ANGELO

Con il grande giubileo a L’Aquila per la 730esima Perdonanza Celestiniana che incombe (dal 23 al 30 agosto 2024), il calendario della CEI questa settimana si sofferma per la Santa Messa su Rai 1 in diretta nazionale proprio dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove si celebrerà il programma legato alla tradizione Papa Celestino V. Come del resto già avvenuto il giorno dell’Assunta, è prevista anche per oggi la Santa Messa in tv su Rai 1 dall’iconica Basilica di Collemaggio, situata appena fuori dalla cinta muraria dell’Aquila.

Dalle ore 10.55 sarà disponibile il collegamento in diretta tv su Rai 1 e in diretta video streaming sul sito RaiPlay Rai 1 o direttamente sull’app RaiPlay: esattamente come avvenuto con la Santa Messa del giorno di Ferragosto, anche per la celebrazione di oggi 18 agosto 2024 officerà Sua Eccellenza Monsignor Antonio D’Angelo, Arcivescovo metropolita della diocesi dell’Aquila, assieme al Nunzio Apostolico mons. Orlando Antonini. Per chi volesse presentarsi in presenza per partecipare alla Santa Messa dovrà recarsi in Basilica entro le ore 10.30: per tutti gli altri, in attesa dell’Angelus di mezzogiorno dal Vaticano con Papa Francesco, l’appuntamento è dalle ore 11 con l’inizio della celebrazione.

LA SANTA MESSA SU RAI 1 “APRE” LA PERDONANZA CELESTIANIANA DALLA BASILICA DI COLLEMAGGIO. LE LETTURE DI OGGI

Come già anticipato, la Santa Messa dell’Assunta e di oggi su Rai 1 “anticipano” il grande appuntamento della settimana aquilana con la Perdonanza Celestiniana 2024 prevista tra il 23 e il 30 agosto prossimi. Per i 730 anni dall’indulgenza concessa da Papa Celestino V (era il 1294) all’intera cristianità si fa memoria della “Bolla del Perdono” con cui la Chiesa concesse il perdono dei peccati per chiunque si fosse confessato e comunicato e che fosse entrato nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila.

Quello in Abruzzo è di fatto il primo vero Giubileo della storia in quanto il primo ufficiale indetto dal Vaticano (e che si celebra anche nel 2025 in tutta la cristianità) sarebbe giunto solo dal 1300 con Papa Bonifacio VIII. Nella settimana della Perdonanza Celestiniana è possibile ricevere l’indulgenza plenaria secondo regola scandita dalla Bolla del Perdono indetta da Celestino V ormai 730 anni fa.

La Santa Messa di oggi su Rai 1 apre di fatto il tempo di festa a l’Aquila verso la Perdonanza, con le celebrazioni dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI officiate dal vescovo D’Angelo: secondo il calendario liturgico di oggi 18 agosto 2024, la Santa Messa del giorno prevede una Prima Lettura tratta dal libro dei Proverbi e legata al tema del Signore che si offre con corpo e anima per salvare l’umanità. Nella Seconda Lettura, tratta dalla Lettera di San Paolo agli Efesini, la Chiesa fa memoria della volontà del Signore e del legame inscindibile con il cuore dell’uomo in ricerca di felicità: infine, il Vangelo di oggi è tratto da Giovanni e dedicato all’Eucaristia, ovvero il mangiare e bere il corpo di Cristo, «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me».