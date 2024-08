OGGI 11 AGOSTO 2024 LA SANTA MESSA IN TV SU RAI 1 DA GALATINA: DIRETTA VIDEO STREAMING, CELEBRA IL VESCOVO NERI

Si resta in Puglia anche questa settimana per la diretta Santa Messa Rai 1 che permetterà a milioni di italiani impossibilitati a recarsi nelle proprie parrocchie di assistere alla celebrazione eucaristica in diretta tv e video streaming: sette giorni fa la Santa Messa veniva celebrata ad Ascoli Satriano (diocesi di Cerignola), oggi 11 agosto 2024 si cambia scenario nella splendida Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo a Galatina, in provincia di Lecce.

Appuntamento con l’orario di inizio restano le ore 10.55 di oggi, seconda domenica del mese di agosto: la Santa Messa su Rai 1 sarà celebrata in diretta tv e video streaming sull’app RaiPlay e sul portale online RaiPlay Rai 1: con la regia di Gianni Epifani e il commento tv di Orazio Coclite, la celebrazione eucaristica da Galatina sarà officiata dall’arcivescovo di Otranto, mons. Francesco Neri, assieme al parrocco della Chiesa Madre, don Lucio Greco.

Ed è proprio il responsabile della bella chiesa galatinese che ringrazia l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI che ha chiesto questa parrocchia per la Santa Messa su Rai 1 di oggi: «così gli orizzonti si allargano, la preghiera unisce i Cuori e nell’ascolto fiducioso della Parola di Dio, oltre i confini di una Parrocchia, si realizza spiritualmente una Fraternità universale». Per don Lucio, l’esperienza di Chiesa se vissuta realmente fino in fondo, «cambia la vita e lascia un Segno indelebile che ha la potenza del frustolo di lievito che fa crescere tutta la pasta». Come ribadisce anche il Vangelo del Signore una semplice fede che cresce «sia il contributo più sincero e fraterno che accompagna il nascere di ‘cose nuove».

IL VANGELO E LE LETTURE DELLA SANTA MESSA IN DIRETTA RAI 1 DA GALATINA (LECCE): “IO SONO IL PANE DELLA VITA”

L’ingresso per i presenti in Chiesa Madre di Galatina sarà possibile fino alle ore 10.30, mentre appunto il collegamento in diretta tv Rai 1 e video streaming della Santa Messa di oggi scatterà dalle ore 10.55. A seguire la consueta trasmissione Rai “A Sua Immagine” che traghetta il popolo cristiano della domenica davanti al piccolo schermo fino all’Angelus di Papa Francesco, come sempre alle ore 12 in diretta Rai 1 e streaming sui canali ufficiali del Vaticano.

Per quanto riguarda la Liturgia del Giorno, il calendario CEI prevede per oggi 11 agosto 2024 la XIX Domenica del Tempo Ordinario, Anno B: la Prima Lettura della Santa Messa su Rai 1 è tratta dal Primo Libro dei Re, «Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio». Il passo narra del profeta Elia e del suo desiderio di morire, consolato e spronato dal Signore che più volte gli intima di alzarsi e mangiare sopravvivendo così a 40 giorni e 40 notti di cammino fino al monte di Dio, l’Oreb. La Seconda Lettura di oggi invece è tratta dalla lettera di San Paolo agli Efesini, «camminate nella carità come Cristo»: l’Apostolo convertito invita la comunità cristiana ad essere misericordiosi e imitatori di Dio, a «perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo». Infine il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal passo di San Giovanni: «io sono il pane vivo, disceso dal cielo»: racconta la diffidenza dei Giudei sulle parole del Signore in merito all’essere pane che sazia il cuore dell’uomo. Gesù risponde ribadendo di essere il pane della vita: «I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. […] Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».