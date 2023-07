Santa Natalia e compagni Martiri a Cordova/ Oggi, 27 luglio 2023, si celebrano le famiglie martiri spagnole

Il 27 luglio di ogni anno, la Chiesa celebra Santa Natalia e compagni Martiti di Cordova: nella città spagnola, Natalia fu martirizzata per decapitazione insieme a suo marito e a un gruppo di cristiani nel IX secolo, a causa della persecuzione dei Mori.

La storia di Santa Natalia e di suo marito Aurelio

Santa Natalia nacque con il nome di Sabigoto e solo in un secondo momento fu chiamata Natalia, che in latino significa “nascita”.

Visse nella città di Cordova, nel periodo dell’occupazione musulmana e sposò Aurelio, un uomo nato da madre cristiana e padre musulmano, con cui ebbe due figlie. All’inizio la coppia viveva il proprio credo in modo nascosto per paura che, alla loro morte, le figlie fossero convertite alla religione musulmana, ma quando videro a quali offese e torture era sottoposto il cristiano Giovanni decisero di uscire allo scoperto e diventare martiri per Gesù Cristo.

Natalia e suo marito portarono le figlie presso il monastero “Tabanense”, affinché fossero cresciute e protette da Isabella, la vedova di Geremia martire, e iniziarono a manifestare la propria fede in modo pubblico.

Insieme ad altre coppie cristiane, decisero di entrare in moschea con le donne a volto scoperto, per dimostrare la loro appartenenza alla religione cristiana.

Furono tutti arrestati, condannati a morte e decapitati e i loro corpi furono seppelliti in diversi monasteri e chiese sparsi nel mondo.

Le reliquie di Santa Natalia furono custodite nella chiesa dei SS. Fausto, Gennaro e Marziale, oggi chiamata di S. Pietro.

Nel febbraio 2013, una reliquia presente nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, a Milano, fu trafugata. Secondo gli esperti si trattava del cranio di Santa Natalia, il cui corpo era riposto all’interno di un’urna presente sull’altare della chiesa.

Il culto e le celebrazioni in onore di Santa Natalia e compagni Martiri di Cordova

A fine luglio, vi sono numerose sagre e feste dedicate in Andalusia ai martiri di Cordova, così come avviene nella zona del fiume Guadalquivir, con La Carrera de caballos di Sanlúcar de Barrameda, una gara ippica che si tiene sulla spiaggia di questo paese della provincia di Cadice.

Questa zona è davvero molto ricca e affascinante, tra vigneti, fiumi e l’Oceano. Qui si produce anche uno dei vini più particolari al mondo: la Manzanilla.

I luoghi di interesse sono molteplici dal Parco Nazionale di Doñana, al castello di Santiago così come la Torre del Homenaje.

Inoltre non bisogna perdersi il pesce e i frutti di mare, ma anche le famosissime Tortillitas de Camarones del Bar Balbino, nella Plaza del Cabildo.

Gli altri Santi del giorno

Oltre a Santa Natalia e compagni Martiri di Cordova, il 27 luglio si celebrano anche San Pantaleone, Santi Sette Dormienti di Efeso e San Simeone Stilita il Vecchio.











