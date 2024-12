Torniamo – come abbiamo fatto più volte nel corso degli ultimi giorni – a proporvi una nuovissima carrellata di frasi per i vostri auguri buon Natale 2024 e felice anno nuovo che da oggi fino al primo gennaio potrete usare per i vostri accorati (e sicuramente apprezzati!) messaggi da inviare ad amici, parenti e – più in generale – chiunque vi faccia stare bene e sia meritevole di un piccolo pensierino originale in vista di una delle feste più amate ed apprezzate in tutto il mondo!

Ovviamente, le frasi di auguri buon Natale 2024 sono veramente tantissime e dopo esserci occupati delle citazioni a santi e papi, di quelle tratte da film e canzoni e anche di quelle un pochino più generali, oggi vorremo dedicarci ad alcune bellissime citazioni tratte direttamente dalla Bibbia utili a ricordare la natura intrinseca di questa festa; partendo – non a caso – dal versetto 2:10-11 di Matteo: “Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre; prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra“.

Un’altra ottima proposta per gli auguri buon Natale 2024 arriva – sulla falsa riga di Matteo – dal versetto 2:10-11 di Luca: “L’angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: ‘Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore’»“; immediatamente seguito da “perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sottoterra” tratto dai Filippesi 2:9-10.

LE PIÙ BELLE FRASI DIVERTENTI PER I VOSTRI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO

Lasciando (ovviamente solo in modo figurativo) da parte la Bibbia, nella nostra odierna selezione di frasi di auguri buon Natale 2024 e felice anno nuovo ci vogliamo concentrare su alcuni spunti ironici e divertenti che abbiamo trovato in rete, come ad esempio: “Penso che la magia del Natale sia riuscire a prendere 10 chili in 24 ore senza nessuno sforzo“; oppure anche: “Per questo Natale avrei voluto inviarti qualcosa di divertente, sorprendente, tenero, sexy, dolce e molto divertente, ma poi fortunatamente ho cambiato idea e ti mando solo i miei più cari auguri“.

Sempre tra le frasi ironiche per gli auguri buon Natale 2024 si potrebbe optare anche per “ho pensato così tanto al tuo regalo di Natale che alla fine non ho avuto neppure il tempo di comprartelo“, oppure per – dedicata a chi si sente un pochino più ‘sfortunato’ -: “Caro Babbo Natale, spero che tu non ti offenda ma quest’anno ho deciso di scrivere anche alla Madonna di Lourdes“; mentre in chiusura vi lasciamo con: “Se un uomo vestito di rosso con la barba bianca ti mette in un sacco e ti rapisce, non ti preoccupare perché è colpa mia che quest’anno ho chiesto di ricevere un tesoro in regalo“.