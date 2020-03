Santa Patrizia/ Il 13 marzo si celebra una delle protettrici di Istanbul

La biografia di Santa Patrizia è molto incerta e su questa martire sono giunte fino ai nostri giorni solamente alcune notizie agiografiche alquanto imprecise. Si pensa quindi che Patrizia sia venuta al mondo nella città di Nicomedia, ma non si conosce il suo anno di nascita. Fin da bambina, la giovane ha sentito dentro di sé una forte devozione nei confronti di Gesù. Per questa ragione, ha deciso di convertirsi al Cristianesimo. Successivamente Patrizia si è innamorata perdutamente del sacerdote Macedonio. Dopo essersi sposata con quest’ultimo, ha dato alla luce la piccola Modesta. I tre si sono impegnati parecchio nel diffondere il Cristianesimo. A causa della sua attività di predicazione, Patrizia ha dovuto sfuggire alle persecuzioni contro i seguaci di Cristo. In un primo momento, la donna, insieme con il marito e la figlia, è riuscita a non farsi arrestare. Successivamente, però, Patrizia è stata imprigionata con la sua famiglia. Il primo ad essere ucciso è stato Macedonio. In seguito, anche a Patrizia è stato chiesto di cambiare il suo credo. La donna, però, senza alcuna titubanza ha scelto di mantenere la sua fede in Dio. A causa di ciò, Patrizia, insieme con Modesta, è stata condannata a morte a Nicomedia. La donna, negli anni successivi alla sua dipartita, è stata considerata una martire della Chiesa e poi è stata eletta Santa. La festa di Patrizia si celebra ogni anno il giorno 13 Marzo.

Santa Patrizia, una delle protettrici di Istanbul

In diverse chiese cattoliche di Istanbul, il 13 marzo si ricorda Santa Patrizia, da non confondere con la Patrona di Napoli. In questo giorno, vi sono moltissime messe in ricordo della moglie di Macedonio, la quale decise di affrontare la morte per non rinunciare al suo credo. In queste commemorazioni, Santa Patrizia viene ricordata insieme con Modesta, che fu martirizzata con la madre. I festeggiamenti civili a Istanbul, in onore di Santa Patrizia, constano nell’organizzazione di alcune sagre. Durante queste manifestazioni gastronomiche, la gente del posto può mangiare anche dei piatti tradizionali turchi. Tra queste specialità vi sono la zuppa di verdure con carne e riso e l’agnello con la cipolla e le carote. Santa Patrizia di Nicomedia può essere allora considerata come una delle protettrici di Istanbul. Questo posto viene chamato pure la terra di due continenti e la città di tre imperi. Uno dei luoghi di interesse di Istanbul è sicuramente la Moschea di Aya Sofia. Si tratta di una bellissima Basilica, che è stata fatta costruire per volere dell’imperatore Giustiniano. All’interno di questa architettura religiosa, vi sono i minareti, degli straordinari mosaici, e le tombe imperiali. Un altro posto interessante da vedere in questa città turca, è la splendida Moschea Blu, il cui interno è rivestito con delle piastrelle in ceramica di Iznik. Istanbul accoglie anche lo straordinario Palazzo Topkapi. Stiamo parlando del più bel palazzo della Turchia. Questa struttura civile è stata la dimora, per ben quattro secoli, dei più importanti sultani ottomani. In questa città è consigliata poi una visita alla Torre di Galata e al Grand Bazaar. La Torre un tempo è stata utilizzata come prigione, mentre il Bazaar è un intricato dedalo, dove si vendono profumi e mercanzie di ogni genere.

Gli altri Beati di oggi

Il 13 marzo si celebrano anche San Leandro di Siviglia, San Rodrigo di Cordova, Sant’Ansovino di Camerino e San Pienso di Poitiers. I Beati di questo giorno sono invece Agnello da Pisa, l’abate Pietro II e il mercedario Berengario de Alenys.



