Santa Valeria/ Oggi, 28 aprile si celebra la Patrona di Seregno

Santa Valeria si celebra come ogni anno anche in questo il 28 aprile. La Beata non ha una sua iconografia specifica ed esclusiva, ma è ben rappresentata all’interno dei meravigliosi mosaici della basilica di Sant’Apollinare a Ravenna, insieme al marito e ai figli. Santa Valeria è patrona di Seregno e Pessano con Bornago, a lei si rivolgono le mogli e le madri dal momento che è considerata protettrice delle famiglie. Santa Valeria viene ricordata il 28 aprile insieme al marito san Vitale, sposo e martire, ai vescovi Sant’Afrodisio di Beziers e Sant’Artemio di Sens, al Beato Bernardo Abate, al Beato Carino Pietro da Balsamo, ai Santi Eusebio, Caralampo e compagni martiri, alla santa Giannina Beretta Molla, madre di famiglia, al Beato sacerdote e martire Giuseppe Cebula.

E poi ancora, il Beato francescano Guido Spada, i beati sposi Lucchese e Buonadonna, San Luigi Maria Grignion da Montfort, la Beata carmelitana scalza Maria Felicia di Gesù Sacramentato, la Beata Vergine Maria Luisa di Gesù Trichet, i Santi Massimo, Dada e Quintiliano, il santo vescovo San Panfilo di Sulmona, i Santi Paolo Pham Khac Khoan, Giovanni Battista Dinh Van Than e Pietro Nguyen Van Hieu, il sacerdote e martire San Pietro Chanel, i Santi Pietro Chanel e Luigi Maria (Grigion) da Montfort, San Pietro da Bearn, martire, San Primiano Martire di Larino, il Vescovo San Prudenzio di Tarazona, e Sant’Ursicino martire.

Santa Valeria, la vita della Beata

Santa Valeria è nata a Milano nel III secolo, è ricordata soprattutto per essere stata moglie di San Vitale di Ravenna e madre dei santi martiri Gervasio e Protasio, gemelli. È nominata per la prima volta insieme al marito in un opuscolo redatto da uno dei primissimi cristiani di Milano, Filippo, al quale sono dedicati nel capoluogo lombardo l’hortus Philippi e la domus Philippi.

San Vitale accompagnò da Milano a Ravenna il giudice Ursicino e andò incontro a morte violenta in quelle circostanze, i cristiani ravennati impedirono a santa Valeria di portare con sé a Milano le spoglie del marito Vitale, il cui corpo rimase nei pressi di Ravenna, dove fu ucciso. Valeria invece morì mentre tornava a Milano senza poter portare il marito, per le percosse subite di cittadini pagani idolatri, che la punirono con violenza e crudeltà perché si era rifiutata di partecipare insieme a loro ad alcuni riti per un dio pagano.

