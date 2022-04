Sant’Agnese/ Oggi 20 aprile si celebra la Patrona di Montepulciano e Chianciano Terme

Sant’Agnese viene ricordata dalla Chiesa Cattolica il 20 aprile, nella ricorrenza del giorno della sua morte. I mesi di aprile e maggio a Montepulciano sono dedicati alla memoria dell’amata Santa, con celebrazioni e feste che iniziano il 20 aprile. La comunità religiosa inizia in questa data 9 giorni di intensa preghiera, che culminano il Primo Maggio con la Festa di Sant’Agnese. La Festa, si celebra con un importante corteo per le vie di Montepulciano, a cui prendono parte tutti i fedeli del posto. Per concludere le celebrazioni, c’è una grande messa presso il Santuario di Sant’Agnese, durante la quale le autorità religiose e civili locali si uniscono nel rito della celebrazione eucaristica. Il Primo Maggio si svolge anche la Fiera di Sant’Agnese.

Sant’Agnese, la Patrona di Montepulciano e Chianciano Terme

Sant’Agnese è Patrona di Montepulciano e delle Terme di Chianciano, in Toscana. Montepulciano è un comune abitato da oltre 13.000 abitanti e può vantare origini etrusche. Situato sulle colline della Val di Chiana, il comune è famoso nel mondo per la sua produzione vinicola. Centro di grandissimo prestigio artistico e culturale nel Rinascimento, oggi Montepulciano offre ai suoi visitatori moltissime bellezze: dalla Chiesa di Sant’Agnese alla Chiesa di Santa Lucia, sono tanti gli edifici religiosi della zona; non mancano le architetture civili, come ad esempio il Palazzo Comunale o il Palazzo Nobili Tarugi. Chianciano è una famosa località termale che accoglie i visitatori in ogni stagione con le sue terme. Abitato da poco meno di 7.000 persone, si sviluppa soprattutto nei primi due decenni del secolo scorso, grazie alla costruzione dell’acquedotto e alla ristrutturazione delle Terme dell’Acqua Santa. Già ai tempi degli antichi romani, le acque termali di Chianciano erano conosciute per le loro proprietà benefiche. Nei dintorni sono stati invece scoperti siti archeologici interessanti legati al culto dei defunti. Qui oltre alle terme, si trovano alcune chiese come la Collegiata di San Giovanni Battista ed edifici civili come Villa Simoneschi.

La vita di Sant’Agnese

Religiosa italiana dell’Ordine Domenicano, Sant’Agnese nacque a Gracciano in provincia di Siena nel 1268 e morì a Montepulciano il 20 Aprile 1317. Giovane nobile, entrò presto in convento, fino a divenire Badessa di Proceno. Nel 1306 fondò il Monastero di Santa Maria Novella a Montepulciano. Prima di morire, divenne Priora. Il suo culto si diffuse molto presto e anche Santa Caterina da Siena le era devota. I suoi resti terreni sono conservati nella Chiesa di Sant’Agnese a Montepulciano.

Gli altri Beati di oggi

Il 20 aprile, la Chiesa Cattolica ricorda anche altri Santi e Beati, tra cui Santa Sara di Antiochia e la Beata Chiara Bosatta. Santa Sara visse tra il III e IV secolo, morendo per la sua fede: la donna, devota a Cristo, aveva fatto battezzare i propri figli, andando contro le volontà del marito pagano. Per questo, denunciata dal consorte fu condannata al rogo, nel quale perirono anche i due figli. La Beata Chiara Bosatta visse in Lombardia nella seconda metà del XIX secolo. Fu proclamata Beata da Papa Giovanni Paolo II nel 1991. Sempre dedita ai più deboli, viene ricordata per la sua carità.

