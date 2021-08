Santanchè/ “Positiva dopo vaccino senza saperlo, sono andata in giro col green pass”

Daniela Santanchè in tackle sul green pass. Il volto di spicco di Fratelli d’Italia è tornato a bacchettare il governo per le misure introdotte: «Non è vero quello che aveva detto Draghi, ovvero che il green pass serviva per essere liberi. Una fake news: i dati scientifici ci dicono che anche chi ha fatto due dosi di vaccino può prendersi il Covid e contagiare. Luoghi Covid free non ce ne sono».

«Solo più burocrazia per chi ha imprese nei settori di ristorazione, palestre e parchi giochi. Le discoteche non le hanno volute aprire neanche col green pass, è il capro espiatorio», ha spiegato Daniela Santanchè a Stasera Italia news, per poi ironizzare: «Io oggi scopro che il green pass è molto utile per andare al bar a bere il caffè seduto, ma non serve sulla metropolitana, quando è dimostrato scientificamente che i cluster più devastanti sono quelli verificati nei trasporti pubblici».

DANIELA SANTANCHÉ, IL RETROSCENA “PERSONALE”

Daniela Santanchè ha lanciato l’allarme per decine di imprese a rischio fallimento: «Servono buonsenso e ragionevolezza. Mille discoteche chiuse, i ristoranti al chiuso sono colpiti. E’ la fine del mondo per alcune attività, come i parchi giochi». La parlamentare di FdI ha poi rivelato un retroscena personale tra Covid e green pass: «Noi vogliamo contenere i contagi o vogliamo altro? Se vogliamo contenere i contagi, il tampone è ottimo, meglio di tutto il resto. Io dopo due dosi di vaccino ho avuto il Covid, non lo sapevo nemmeno e sono andata in giro col mio green pass. Facendo il sierologico ho scoperto di essere positiva al Covid. Sono tutte cose che non hanno buonsenso e sono una presa in giro per gli italiani».

