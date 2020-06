Sant’Antonio da Padova/ Vide, il 13 giugno si celebra il patrono della città veneta

Pubblicità

Il 13 giugno si celebra Sant’Antonio da Padova. Il Beato è nato a Lisbona negli ultimi anni del XII secolo con il nome di battesimo Fernando di Buglione. Visse i suoi primi trent’anni in Portogallo, dove intraprese un cammino di fede entrando in monastero all’età di 15 anni e venendo ordinato sacerdoti nove anni dopo. A 30 anni muta il nome da Fernando in Antonio e raggiunge l’Italia per ascoltare Francesco. Antonio si trasferisce stabilmente in Italia, vivendo da eremita sul Montepaolo. Un anno e mezzo dopo il suo arrivo nel nuovo Paese, Antonio riceve da Francesco l’ordine di predicare i precetti del cristianesimo in Romagna, Italia settentrionale e Francia. Essendosi sentito male durante la sua attività di predicazione, Antonio chiese ai suoi compagni di riportarlo a Padova. Qui il futuro santo morì all’età di 36 anni. Nella prima parte della sua vita in Portogallo, Fernando (questo era il suo nome di battesimo) entrò a far parte degli agostiniani. L’episodio che cambiò la sua esistenza fu la conoscenza dell’ordine francescano nato in Italia. Secondo gli scritti agiografici, Fernando rimase colpito dal passaggio a Coimbra di tre frati francescani (Berardo, Pietro e Ottone) diretti in Marocco.

Dopo qualche tempo, i resti dei tre francescani – nel frattempo decapitati dai musulmani in Africa – vennero traslati nella città lusitana, dove tutt’ora sono esposti presso la chiesa di Santa Cruz. Fernando manifestò il desiderio di conoscere Francesco e le regole dell’ordine francescano. Prima di trasferirsi in Italia abbandonò gli agostiniani e sostituì il suo nome in Antonio, in memoria dell’eremita Santo Antonio de Olivares che custodiva il romitorio dove vivevano i francescani. Dopo aver ascoltato Francesco in occasione del Capitolo Generale celebratosi ad Assisi nel 1221, Antonio rivelò la sua dottrina in occasione dell’ordinazione sacerdotale tenutasi a Forlì dodici mesi più tardi. Francesco volle che Antonio predicasse nella Romagna, nell’Italia Settentrionale e in Francia. Nove anni più tardi Antonio morì a Padova, con il corpo ormai fortemente debilitato dai postumi del viaggio in Marocco che il frate francescano fece prima di giungere in Italia. Nei due soggiorni precedenti a Padova, Antonio ebbe modo di comporre i suoi scritti, da considerarsi come la migliore opera letteraria religiosa composta nella città veneta durante tutto il Medioevo.

La festa in onore di Sant’Antonio da Padova

I riti in onore di Sant’Antonio da Padova iniziano tredici giorni prima, come il numero di miracoli attribuito al frate francescano. Questo periodo prende il nome di Tredicina. Il giorno 13 giugno appuntamento con la celebrazione liturgica nella Basilica di Sant’Antonio, a cui segue la processione per le vie del centro storico di Padova.

Sant’Antonio da Padova è il patrono dell’omonima città della regione Veneto. L’attrazione simbolo di Padova è la Cappella degli Scrovegni di Giotto, considerata il ciclo pittorico di maggiore interesse artistico in tutto il mondo. C’è poi la Basilica di Sant’Antonio, meta finale della processione che si svolge ogni anno il 13 giugno in onore del santo patrono. Da non perdere anche i Musei Civici, a due passi dalla Cappella degli Scrovegni, Piazza delle Erbe e Prato della Valle.

Gli altri Beati di oggi

In data 13 giugno la Chiesa cattolica venera, oltre a Sant’Antonio da Padova, anche i seguenti santi: il vescovo San Trifilio di Nicosia, i martiri San Fandila di Cordova e Santa Felicola di Roma, oltre all’eremita Sant’Aventino.

