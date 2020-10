Santi Angeli custodi/ Il 2 ottobre si celebra la figura che veglia sull’uomo

I Santi Angeli custodi si celebrano il 2 ottobre come ogni anno. L’Angelo Custode è qualcosa che si collega a un profondo legame tra l’uomo e la sua fede, considerando l’esistenza di una figura che veglia costantemente sull’uomo. Una realtà su cui porre molta attenzione nel proprio percorso spirituale, la cui esistenza è stata testimoniata anche da numerosi Santi e Martiri che hanno descritto il loro rapporto con l’Angelo Custode. Per questo la data del 2 ottobre è molto sentita in tutto il mondo cristiano sia con attività di fede, sia con feste che si collegano al folklore medievale. Durante questo giorno, in ogni chiesa vengono ricordate le figure degli Angeli Custodi.

Santi Angeli custodi, il culto

Il culto degli Santi Angeli Custodi è qualcosa che risale a tempi molto antichi, anche prima di quello dei Santi e dei Martiri e che più volte viene indicati all’interno della Bibbia, sia nel Vecchio sia nel Nuovo Testamento. In base alla tradizione ogni uomo al momento della sua nascita riceve un Angelo Custode, che lo aiuterà nel proprio percorso di vita, proteggendolo, consigliandolo ed ispirando le sue azioni. Per festeggiare e ricordare queste figure indispensabili per la vita di ogni cattolico, la Chiesa ha stabilito che il 2 di ottobre fosse il giorno in cui si innalzano preghiere in loro favore. Le prime testimonianze di un culto in onore degli Angeli Custodi risalgono all’epoca medievale, infatti già nel 1211 durante il IV Concilio Lateranense, si sottolineò come le figure degli Angeli Custodi fossero un dogma di fede. Ma si deve attendere 200 anni, per il manifestarsi del primo avvenimento cattolico, quando nel 1411 a Valencia venne indetta la prima festa in loro onore. La data originale era il 29 settembre, ma ben presto questo evento creato per onorare l’Angelo Custode della città, si diffuse in tutta la Spagna, e successivamente nel mondo cattolico. Nel 1570 papa Pio V decise di onorare queste figure stabilendo la data del 2 ottobre.

I Santi e i Beati che si festeggiano il 2 ottobre

In questo giorno in tutto il mondo cattolico vengo ricordati anche i seguenti Santi e Beati: Beato Alfonso del Rio; Beato Francesco Carceller Galindo; Beato Giorgio Edmondo Renè; Santa Diateria; Santa Giovanna Emilia De Villeneuve; San Beregiso.



