Santiago De Martino, rutto libero!/ Risate per Belen, Stefano choccato: il video

belenMomento esilarante quello che ha avuto protagonista oggi il piccolo Santiago De Martino. Ormai il figlio di Stefano e Belen Rodriguez è una piccola star del web: spigliato, simpatico, solare, il bambino fa divertire mamma e papà con alcune improvvisate come accaduto oggi. Belen, come solito accade, stava riprendendo Santiago in un momento della giornata, in particolare durante il pranzo. Ma è proprio nell’istante in cui la Rodriguez ha iniziato a registrare che al bambino è scappato un ruttino! Un momento simpaticissimo che ha fatto scoppiare a ridere Belen, mentre Stefano è apparso abbastanza sorpreso, un po’ perplesso ma soprattutto divertito. Un momento genuino, che la Rodriguez ha poi voluto condividere con i suoi tantissimi follower su Instagram. Continuano infatti per la famiglia De Martino le vacanze che stanno tenendo incollati al cellulare tantissimi utenti.

Belen e Stefano presto protagonisti di una sitcom?

E mentre Belen, Stefano e Santiago continuano a godersi le vacanze, Carlo Freccero è tornato a parlare del futuro della nota coppia in tv. Il direttore di Rai2 ha ammesso, ai microfoni di Blogo, che sognerebbe una sitcom con la coppia De Martino-Rodriguez protagonista. Ecco le sue parole: “Se si trovasse una bella sitcom su loro due, sarei ben felice di fargliela fare. Come fosse una Casa Vianello. – ha ammesso Freccero, per poi aggiungere – Due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente. Casa Vianello all’epoca di Instagram. Non ne ho parlato ancora con loro due, ma mi piacerebbe molto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA