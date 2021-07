Santo Giuliano, arresto cardiaco dopo vaccino/ “In 3 mesi sarò come nuovo”

Santo Giuliano, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, nei giorni scorsi è finito in ospedale in arresto cardiaco dopo la prima dose del vaccino anti – Covid. Lo ha raccontato lui stesso con un video su Instagram: “Per il lavoro che sto svolgendo mi hanno chiesto di fare il vaccino. Ed ero anche felice di farlo”, ha detto il ballerino, che si trova a Dubai. E ha aggiunto: “A distanza di cinque giorni dalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco. Hanno capito che c’era un’infiammazione al cuore e tutto questo è dovuto al vaccino. Sono morto per un secondo e mi hanno ripreso”. Santo Giuliano ha voluto anche precisare che la sua testimonianza non vuole essere un invito a non vaccinarsi: “Non sono contro il vaccino. Stiamo attenti. Io non ho ascolto i primi sintomi. Se sentite qualcosa non esitate a contattare il medico”.

Roberto Speranza: "Quarta ondata? Vaccini essenziali"/ "Green Pass arma di libertà"

Santo Giuliano: il cuore sta meglio, tre mesi per la ripresa

Nelle ultime ore Santo Giuliano ha pubblicato una storia su Instagram all’uscita dall’ospedale di Dubai, dove è stato ricoverato: “Il mio cuoricino sta già molto meglio… in 3 mesi sarò come nuovo”, ha scritto il ballerino. Già nel video su Instagram aveva anticipato che la ripresa sarebbe durata qualche mese: “I medici mi hanno detto che ci vorranno due/tre mesi prima che il cuore si ristabilizzi. Piano piano tornerò in forma. Ho superato il Covid e spero di superare anche il vaccino”. Tantissimi i messaggi di amici e colleghi di Amici: “Sarai più forte di prima”, ha scritto Kledi Kadiu. “Bello mio… ti abbraccio forte forte. È assurdo. Mi spiace tanto”, sono le parole di Andrea Dianetti. Il ballerino Alessio La Padula ha commentato: “Cumpagn miii non ti butta a terra nessuno, ti voglio bene!”. E anche Marcello Sacchetta: “Ciccio sei un cinghiale! tvtb”.

