Come finisce Sapore di Mare, il film con Marina Suma diretto da Carlo Vanzina, nel 1983? La pellicola è cult per il cinema italiano: il tutto comincia nell’estate del 1964, a Forte dei Marmi, quando una serie di famiglie, provenienti da diverse città italiane, si incontrano e passano insieme i mesi della bella stagione. Ci sono Luca e Felicino, milanesi, Gianni, genovese, Paolo e Marina, arrivati da Napoli: in quell’estate magica, i giovani si lasciano andare a relazioni, amori, amicizie e divertimento. Nel film c’è poi un salto di quasi venti anni: si passa infatti all’estate del 1982, quando tutti i protagonisti dell’estate di vent’anni prima, si ricontrano per caso in un locale, lo stesso che frequentavano da ragazzi.

Come finisce, allora, Sapore di Mare, il film con Marina Suma che interpreta Marina Pinardi, la bella sorella di Paolo, arrivata da Napoli? Vent’anni dopo, quando i ragazzi si incontrano nuovamente nel locale di Forte dei Marmi, si scopre che Paolo si è dichiarato a Susan e i due sono riusciti a sposarsi. Gianni, che anni prima era fidanzato con Selvaggia e innamorato di Adriana, amica dei genitori, è single ed è diventato un giornalista di successo. Selvaggia, invece, vive insieme al nuovo compagno dopo un divorzio mentre Adriana si occupa del figlio adolescente.

Sapore di mare, come finisce il film con Marina Suma? Quando i ragazzi del 1964 si rincontrano nel 1982, proprio Marina Pinardi (interpretata dalla Suma) è sposata: da tanti anni non vede ormai Luca, sua vecchia fiamma. Lui inizialmente non la riconosce, poi le scrive un biglietto e la guarda uscire con rimpianto e amarezza per averla lasciata andar via, quella sera come diciotto anni prima.