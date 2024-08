Sapore di mare, diretto da Carlo Vanzina

Giovedì 29 agosto 2024, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, verrà trasmesso il film dal titolo Sapore di mare. Si tratta di una commedia italiana del 1983, diretta da Carlo Vanzina, un maestro del genere che ha firmato alcuni dei film più iconici degli anni ’80.

Nel cast di Sapore di mare troviamo, tra gli altri, Jerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma e Isabella Ferrari i cui ruoli in questa pellicola sono diventati emblematici per una generazione. Le musiche sono una celebrazione degli anni ’60, con brani che spaziano dai Beatles a Peppino di Capri, e curate da Edoardo Vianello, Riccardo Cocciante, Mariano Perrella e Mina.

Debora Caprioglio e il compagno Francesco De Bortoli: "Ho riscoperto la libertà"/ "Ci siamo conosciuti..."

La trama del film Sapore di mare: amori estivi di ragazzi che si incontrano per caso da adulti

Sapore di Mare è ambientato a Forte dei Marmi, nell’estate del 1964. Qui si sviluppano le vicende di alcune famiglie, in particolare dei rispettivi figli. Tutti arrivano da città diverse e la più in vista è quella di Milano, con i fratelli Luca e Felicino. C’è poi Gianni di Genova, fidanzato con Selvaggia ma che va in crisi quando fa la conoscenza di Adriana, un’amica di famiglia.

Da Napoli giungono, per la prima volta in Toscana, Paolo e Marina. Il primo si innamora di Susan, fidanzata con Felicino, mentre Marina vive una divertente relazione con Luca.

Sanremo 2025: Malgioglio accanto a Carlo Conti?/ Spunta la clamorosa indiscrezione

Le giornate passano in fretta e con la fine dell’estate si chiudono anche le storie di tutti i personaggi del film: Gianni decide di interrompere il suo rapporto con Selvaggia perché è innamorato di Adriana, ma quest’ultima gli confesserà di aver flirtato con lui solo perché voleva sentirsi giovane. Adriana lo rivela a Selvaggia e incoraggia i due, che si sono riconciliati, a proseguire la loro bella storia. Felicino lascia Susan così Paolo decide di dichiararsi a lei, ma riceve un due di picche. Infine, da Milano arriva la fidanzata ufficiale di Luca che a questo punto è costretto a lasciare Marina.

Uomini e Donne, perchè il trono gay non si farà?/ Maria De Filippi ha deciso: il motivo dietro alla scelta

La narrazione fa quindi un salto di 18 anni per arrivare all’estate del 1982, in cui tutta la comitiva si ritrova casualmente nello stesso locale che frequentavano quand’erano giovanissimi. Qui si tirano le somme e si conosce com’è andata: Paolo ha sposato Susan; Gianni è single e fa il giornalista: Selvaggia ha appena divorziato e ha un nuovo compagno e Adriana è al mare con il figlio adolescente. Marina, invece, è sposata e rivede Luca per la prima volta dopo la fine della loro storia. All’inizio lui non la riconosce, ma si fa poi perdonare con un biglietto. Luca la vede allontanarsi e prova nostalgia per quello che avrebbe potuto esserci tra loro…