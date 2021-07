Sapore di te/ Video, su Canale 5 il film con Nancy Brilly (oggi, 31 luglio 2021)

Sapore di te, un film di Vanzina

‘Sapore di te’, sequel dei precedenti ‘Sapore di mare’ e ‘Sapore di mare 2 – Un anno dopo’ è il film che ci propone Canale 5 in prima serata oggi, 31 luglio 2021, con inizio dalle ore 21,20. Vanzina dopo avere per anni lavorato alla cinepresa assieme al fratello inizia la sua seconda parte di carriera non spostandosi di un millimetro dal filone che l’ha reso celebre in Italia, la commedia generazionale nel quale la vacanza diviene il luogo nei quali nascono amori, si definiscono relazioni, i genitori flirtano con le belle straniere sempre sotto l’occhio vigile e attento delle mogli, i figli scoprono i primi languori della gioventù. Nel cast di ‘Sapore di te’ troviamo la bellissima Nancy Brilli assieme a Maurizio Mattioli, celebre caratterista romano, o forse sarebbe meglio dire ‘romanesco’ che tanto deve alle chiamate in Cinecittà del regista, al fianco di Vincenzo Salemme, la bella Katy Louise Saunders, Martina Stella, Serena Autieri e, nel ruolo del musicista locale del luogo di villeggiatura, un allora quasi sconosciuto Francesco Gabbani non ancora reso celebre dal suo tormentone ‘Occidentali’s karma’ con il quale avrebbe vinto Sanremo.

Sapore di te, la trama del film

‘Sapore di te’ si svolge negli anni d’oro dell’edonismo, delle leggerezza mentale, della voglia di viaggiare e divertirsi, gli anni ’80 e proprio alla metà di quell’epoca si svolge la trama del nostro film. Sulla spiaggia di Forte dei Marmi, selettiva e propensa ad un turismo borghese o medio-borghese, uomini e donne di ogni età e generazione s’incontrano sotto gli ombrelloni, si conoscono, alcuni di essi s’innamorano, altri terminano le loro relazioni sperando che la successiva sarà migliore. Ma sono gli amori dell’estate, di quelle estati, quindi spesso frivoli, che lasciano il mal di pancia come residuo post vacanziero, che non proseguono quasi mai quando le foglie s’ingialliscono, che sono però eccitanti dal punto di vista di quei pochi giorni senza lavoro, pensieri, scadenze da rispettare. In questo universo s’incontrano personaggi come l’Onorevole Piero De Marco o i coniugi Proietti.

Video, il trailer del film “Sapore di te”

