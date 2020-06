Sapore di te/ Video, su Italia 1 il film di Carlo Vanzina (oggi, 28 giugno)

Sapore di te va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 28 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2014 dalla casa cinematografica Medusa Da quale si è occupata anche della distribuzione con la regia di Carlo Vanzina il quale ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura insieme al fratello Enrico Vanzina. Si tratta di una pellicola che in effetti completa e i primi due capitoli realizzati negli anni 80 con il titolo Sapore di mare e Sapore di mare 2 Un anno dopo. Il montaggio è stato realizzato da Luca Montanari, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia mentre nel cast sono presenti Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Katy Saunders, Serena Autieri, Martina Stella, Giorgio Pasotti e Andrea Pucci.

Sapore di te, la trama del film

In Sapore di te vengono raccontate le vicende dei protagonisti sulla spiaggia di Forte dei Marmi nelle estati del 1984 e del 1985. Arriva nella splendida spiaggia della riviera toscana la famiglia Proietti di Roma che è formata da un famoso commerciante tifoso romanista di nome Alberto. Da sempre goliardico nei suoi atteggiamenti si ritrova a vivere questa vacanze estive insieme alla moglie Elena e soprattutto alla sua figlia Sabrina di 17 anni.

Una bellissima ragazza che conquisterà completamente il cuore di due giovani universitari di nome Luca e Chicco che stanno proprio in Versilia per le vacanze estive. In questa zona dell’Italia e soprattutto della costa toscana arriva anche un’importante onorevole del Partito Socialista di nome De Marco. Si tratta di un politico di origini napoletane che si trova in vacanza in Versilia insieme alla propria moglie.

Nonostante il suo ruolo istituzionale e soprattutto una fedeltà sempre mantenuta nel corso degli anni questa estate per lui stravolgerà per sempre la sua vita in quanto il suo cuore viene completamente conquistato da una giovane ragazza di nome Susy. Si tratta di una ragazza intraprendente che ha quale principale obiettivo quello di riuscire finalmente ad ottenere quella celebrità che ha sempre voluto e che lei sa di avere nelle proprie corde in virtù di un presunto talento artistico. La ragazza spera che grazie all’amicizia particolare con questo potente politico possa entrare a far parte del corpo di ballo del famoso programma televisivo che all’epoca veniva mandato in onda sulle reti Mediaset ossia Drive In.

Infine sulle spiagge di Forte dei Marmi c’è anche una donna o per meglio dire una studentessa di nome Anna originaria di Firenze che si innamora perdutamente di Armando un ragazzo di provincia. Oltre a tutte queste vicende amorose c’è anche un bel bagnino di nome Renato che puntualmente fa innamorare tutte le ragazze che arrivano al di fuori dei confini italiani e genitori di Luca che invece appartengono alla borghesia milanese e che ricordano con estrema malinconia i famosi anni 60 in cui c’era il boom economico con l’Italia che sembrava destinata a crescere costantemente.

Video, il trailer di Sapore di te

