Sara Aiello, marito la filma mentre muore/ Alla figlia “mamma dorme” (Chi l’ha visto)

E’ ancora mistero sulla morte di Sara Aiello, la giovane madre morta nella sua casa di Pompei (Napoli) il 3 giugno 2015. Il caso sarà preso in carico nuovamente, anche questa sera, dalla trasmissione Chi l’ha visto. Scavando nell’intimità familiare, è emerso che tra Sara ed il marito i rapporti non erano idilliaci nel periodo precedente alla sua morte. Lo aveva confidato la stessa donna ad un’amica che proprio agli inquirenti ha riferito delle continue liti tra moglie e marito. Sara Aiello, infatti, sospettava che il marito la tradisse poichè quattro mesi prima della sua morte aveva scoperto uno scambio di messaggi sospetto tra l’uomo ed un’altra donna. E’ stata ancora l’amica a rivelarlo: “Una notte prese il telefono del marito, riuscì a sbloccarlo e vide lo scambio di messaggi tra suo marito e una ragazza. Lui le diceva che era bellissima, poi si accordavano per prendere un caffè insieme. Suo marito si accorse che aveva il suo il telefonino e glielo strappò”. Alla luce delle continue liti, Sara aveva deciso di non dormire più nello stesso letto condiviso con il marito ma nella camera delle bambine, dove è spirata mentre il marito la filmava per oltre 8 minuti consecutivi.

SARA AIELLO, MARITO LA FILMA MENTRE MUORE DAVANTI LA FIGLIA

Passano molti minuti prima che il marito di Sara Aiello possa allertare il 118. L’intenzione della famiglia della vittima è ora quello di capire cosa sia accaduto in quei frangenti. L’avvocato Michele Di Somma, legale della famiglia Aiello, in merito ha chiesto la riesumazione della salma per poter fare l’autopsia: “Non vogliamo un colpevole a ogni costo, vogliamo solo sapere la verità”. Come riferisce Leggo.it rispetto all’inquietante caso di Sara Aiello, dall’analisi del video realizzato dal marito sarebbe emerso un altro dettaglio choc. L’agonia della donna si sarebbe consumata davanti alla figlia maggiore. Nel filmato durato otto minuti, infatti, il marito a più riprese parla con la bambina cercando di rassicurarla sulle condizioni della madre. “Non ti preoccupare, vai di là, mamma sta dormendo”, si sente nel video. Sara però, non si sarebbe mai più svegliata. La famiglia della vittima venne a conoscenza di questo filmato solo dopo alcune settimane dalla sua morte. Due anni dopo questa tragedia, il fratello ha scoperto di essere affetto dalla Sindrome di Brugada, patologia cardiaca che può provocare la morte improvvisa anche in giovani adulti. Sara, se affetta dalla stessa malattia genetica, si sarebbe potuta salvare con un intervento tempestivo dei soccorsi che però mancò.





