Sara Arfaoui, chi è/ Foto, la nuova Professoressa che non ama i social (L’Eredità)

24 anni e proviene da Montebelluna: queste le prime caratteristiche di Sara Arfaoui, una delle nuove Professoresse di Flavio Insinna. L’Eredità ritorna in tv oggi, mercoledì 25 settembre 2019, nel preserale di Rai 1 e l’attenzione degli spettatori è di sicuro diretta verso le new entry del cast artistico. Chi è Sara Arfaoui? Capelli scuri, sguardo sensuale e di origini arabe, anche se vive nella provincia di Treviso in seguito al dun primo trasferimento a Milano. Una scelta successiva ai diciotto anni vissuti in verità a Nizza, dove ha frequentato il Liceo Classico. Due anni prima della maggiore età però ha scelto di entrare nel mondo della moda per seguire il suo sogno. Parla tre lingue, non solo l’italiano, ma anche l’arabo e il francese. I genitori infatti sono tunisini e Sara è vissuta in famiglia con un fratello e tre sorelle. Una famiglia davvero numerosa che ha permesso ai quattro ragazzi di creare una forte unità. Il legame più stretto però lo ha con la mamma e il merito forse è dovuto alla differenza d’età. “Mi ha avuta giovanissima”, ha detto infatti la Arfaoui a VPocket.

Sara Arfaoui, L’Eredità: discreta e lontana dai riflettori

Discreta e lontana dai riflettori, Sara Arfaoui ha costruito la sua vita privata in modo del tutto diverso rispetto a quella lavorativa. Dopo essere diventata modella, i riflettori del fashion si sono sempre posizionati su di lei, complice quella bellezza morbida dai colori ombrosi. Non ama però raccontare nulla di troppo sulla sua sfera privata, tanto che è difficile riuscire a trovare qualche informazione in merito. A differenza di tante altre professioniste della moda, la nuova Professoressa non ama poi così tanto i social. “Non mi appassiona condividere tutto con sconosciuti”, ha dichiarato a VPocket. Senza considerare che non le piace togliere tempo prezioso alla vita reale solo per dedicarsi a quella virtuale. Anzi agire in modo opposto risulta ai suoi occhi “Particolarmente triste”. Questo però non ha impedito ai fan a fare a gare per seguirla su Instagram, dove sfiora i 41 mila follower. Alcuni giorni fa la vediamo impegnata in un momento di relax dopo aver fatto un’incursione alla Fashion Week di Milano. “Come sopravvivere a Milano durante la settimana della moda? Primo, igora tutto, vai fuori indossando abiti confortevoli e non farti il trucco, non sistemarti i capelli. Ultimo step, goditi un buon caffè”, scrive in un post.

Come sopravvivere a Milano





