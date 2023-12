SARA CROCE E LUCA FAVILLA FINALISTI DI BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Carolyn Smith: “Ti sei svegliata”

Ballando con le stelle, Carolyn Smith spiazza Sara Croce: “Finalmente ti sei svegliata”

La prima coppia a scendere in pista alla finale di Ballando con le stelle 2023 è quella formata da Sara Croce e Luca Favilla. I due si sono esibiti in un convincente Showdance che ha convinto tutti soprattutto la presidente di giuria Carolyn Smith che ha ammesso: “C’era tutto, tempo, musicalità, tempo ed energia. Finalmente ti sei svegliata ed hai fatto un bel cambio” Per Fabio Canino il ballo è molto bello mentre Selvaggia Lucarelli per la finale si aspettava qualcosa di un po’ più coinvolgente e meno consueto.

Sara Croce e Luca Favilla, Ballando con le stelle 2023/ In semifinale per un soffio, tra luci e ombre...

Sara Croce e Luca Favilla a Ballando con le stelle 2023 ha convinto tutti i giurati. Per Guillermo Mariotto finalmente i due appaiono come una coppia affiatata almeno artistica dato che a differenza di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano tra i due non è scoccata nessuna scintilla. Sara Croce, invece, sul suo percorso ha ammesso: “Percorso più emozionante della mia vita, mi avete fatto raccontare poi è piaciuto non è piaciuto questa sono io e devo tutto alla mia famiglia” È tempo poi dei voti e la coppia raggiunge 38 punti.

(Agg. di Liliana Morreale)

Sara Croce lascia l'Italia dopo Ballando con le stelle 2023: "Andrò in America"/ "Il mio sogno è..."

Sara Croce e Luca Favilla hanno conquistato un posto tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2023: come arrivano all’ultima tappa

La semifinale di sabato scorso ha regalato grandi emozioni al pubblico di Ballando con le Stelle 2023 e, soprattutto, ai fan di Sara Croce. Con la sua dedica commuovente a nonna Giovanna, l’aspirante ballerina ha aggiunto una dose di tenerezza alla sua performance in pista da ballo, che le è valsa appunto la finale. “Non riesco a parlare…Scusate…”, le parole di Sara quando si è trovata ad affrontare il tema in diretta televisiva.

In una intervista rilasciata a Eleonora Daniele per Storie Italiane, ha poi spiegato che è stato il suo primo lutto in assoluto: “E’ la prima perdita in famiglia…Non l’ho vissuta molto bene ovviamente…”, ha ammesso Sara Croce. “Sabato scorso era lì con me, ne sono sicura…”, le parole della giovane concorrente. La nota influencer, dunque, arriva all’appuntamento finale con una motivazione in più: dedicare a nonna Giovanna la sua eventuale vittoria.

Sara Croce e Luca Favilla, Ballando con le stelle 2023/ Social la premiano: "accanimento esagerato in giuria"

Sara Croce e Luca Favilla lavorano duramente per offrire uno spettacolo unico nella puntata finale di Ballando con le Stelle 2023

Ma il percorso di Sara Croce e Luca Favilla è stato comunque importante e positivo, a prescindere dalla classifica finale. La coppia ha vissuto momenti altalenanti durante quest’edizione di Ballando con le Stelle 2023, ottenendo spesso giudizi discordanti. Il loro percorso si potrebbe paragonare ad una montagna russa, anche se in realtà la coppia non ha mai sfigurato, offrendo mediamente uno spettacolo intrigante.

Adesso che Sara e Luca hanno messo le mani sulla finale, sono chiamati a compiere un ultimo sforzo per vincere il programma. Chiaramente dovranno fare qualcosa in più per convincere tutti, a partire dalla coreografia e dalla sua esecuzione in pista. Per molti, però, la Croce e Favilla potrebbero essere la sorpresa di questa finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA