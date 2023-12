Sara Croce lascia l’Italia dopo Ballando con le stelle 2023: “Andrò in America”/ “Il mio sogno è…”

Sara Croce lascia l’Italia dopo Ballando con le stelle 2023: l’annuncio

Sara Croce ha deciso di mettersi in gioco, quest’anno, a Ballando con le stelle 2023. L’ex Bonas di Avanti un altro sta prendendo parte al dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci al fianco del suo partner di ballo, Luca Favilla. Tuttavia, archiviata questa esperienza televisiva, il sogno della modella è quello di dare un taglio al passato e buttarsi a capofitto in nuove esperienze oltreoceano. “Quando finirà Ballando andrò in America, lasciando però un piede in Italia per eventuali proposte di lavoro che dovessero arrivare“, ha ammesso in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Modella, showgirl e da poco anche ballerina, Sara Croce non sbarra la strada a nuove opportunità professionali: “Dopo la moda e la televisione, vorrei provare con la recitazione. Sto già studiando per questo“. Il cinema sarebbe un grande sogno per lei che, tuttavia, svela come la strada dello spettacolo non sia l’unica opportunità per lei percorribile per realizzarsi professionalmente: “Cinema? Perché no? Se devo sognare, meglio farlo in grande. Però il mio futuro non è necessariamente nel mondo dello spettacolo“.

Sara Croce e i sogni per il futuro: “Vorrei essere economicamente indipendente“

Sara Croce ha tracciato la sua strada professionale nel mondo dello spettacolo ormai da diversi anni, tra moda e televisione. Tuttavia, spiega la concorrente di Ballando con le stelle 2023 nel corso dell’intervista, il suo sogno nel cassetto è quello di realizzarsi e raggiungere un’autonomia anche a livello economico: “Io sono sempre stata bene sul palcoscenico, fin da bambina con le recite a scuola. Poi sono venute le passerelle della moda e la televisione. Il mio sogno, però, è essere economicamente indipendente dal mondo dello spettacolo per poter scegliere tra le proposte che arrivano“.

Prima del lavoro, infatti, Sara Croce ha concluso un percorso di studi e ha svelato di aver messo su un’attività per lei importante: “Innanzitutto ho studiato e mi sono laureata in Comunicazione d’Impresa. Poi quest’anno ho fondato insieme con un mio amico una società di organizzazione di eventi“.











