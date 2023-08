“Sara Croce ha rifiutato il Grande Fratello”/ Parla la madre: “Scartata? No! Le hanno offerto più soldi ma…”

Sara Croce avrebbe rifiutato il Grande Fratello: la madre interviene e risponde alle ultime indiscrezioni

Da qualche giorno circola la voce di una possibile partecipazione di Sara Croce al prossimo Grande Fratello. L’ex madre natura ed ex Bonas di Avanti un altro! sarebbe stata contattata dagli autori del GF e avrebbe dunque sostenuto un provino che, stando a quanto rivelato da Pipol Tv, non avrebbe portato i suoi frutti. “Il suo provino si è fermato davanti a un no secco. – ha scritto la fonte – Così la Croce emigrerà negli States per nuove avventure. Al suo posto nel ruolo di bella che balla quasi certamente Samira Lui.”

Sara Croce è però intervenuta definendo “fake news” quella data da Pipol sul no da lei ricevuto per il GF, smentita alla quale è seguita l’intervista rilasciata da sua madre ai microfoni di Tag24. È qui che la donna ha non solo smontato la versione data dalla fonte, ma ne ha raccontata una totalmente opposta.

“Sara Croce non è stata scartata dal GF, ha detto lei no perché ha altri progetti”

“Sara è rimasta molto male, amareggiata e aveva anche il magone perché purtroppo le frittate sono sempre rigirate al contrario.” ha esordito la mamma di Sara Croce nell’intervista. Così ha proseguito: “La notizia non è assolutamente vera, perché lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente contattato da Signorini, preoccupato perché mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti”.

E ha continuato: “Poi l’hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma.” La donna ha perciò concluso: “Ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. E’ lei che ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata”.

