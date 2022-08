Sara Croce, perché non sarà più la Bonas di Avanti un altro?/ Presenza fissa al MCS

Sara Croce: da Avanti un altro al Maurizio Costanzo Show

Sara Croce ha ceduto il posto come “Bonas” di Avanti un altro a Sophie Codegoni. “Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare… la mia bellissima esperienza con Avanti un altro finisce qui, nella più completa serenità. Vorrei lasciare spazio a nuove esperienze e dirvi solo grazie. Grazie infinite a voi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, per primi avete creduto in me facendomi sentire subito parte di questa meravigliosa famiglia”, aveva scritto su Instagram lo scorso 22 giugno salutando il pubblico del preserale di Canale 5. A inizio luglio Sara Croce ha rivelato che dal prossimo anno sarò presenza fissa al Maurizio Costanzo Show, dopo diverse apparizioni nella scorsa stagione: “Felicissima, onorata e orgogliosa per la conferma della mia presenza in tutte le puntate delle prossime due stagioni del Maurizio Costanzo Show! In questa esperienza sarò semplicemente Sara, una ragazza che ha un sogno e tanto, tantissimo da imparare… Sarà sicuramente una grande occasione per crescere! Grazie al Sig. Costanzo per questa fantastica opportunità. Ci vediamo in autunno”.

Sonia Bruganelli difende la scelta di Sophie Codegoni

Sull’ultimo numero di Chi in edicola Sophie Codegoni ha annunciato di essere la nuova Bonas di Avanti un altro, nelle puntate che andranno in onda dal prossimo gennaio 2023. L’ex gieffina ha rivelato di aver fatto un provino, che ieri pomeriggio è stato pubblicato sul profilo Instagram di SDL Tv, la società di Sonia Bruganelli che si occupa di produzioni televisive, inclusi i casting. “Vi faremo vedere il provino che ha fatto Sophie Codegoni per il quale è stata scelta per il ruolo di Bonas per la nuova edizione di Avanti un altro che andrà in onda da gennaio prossimo. Questo perché molti di voi che sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia ma esiste solo il clientelismo, pensano che Sophie non abbia fatto il provino ma che sia stata scelta perché raccomandata. Non è così! Sophie mi è piaciuta, l’ho conosciuta è una bellissima donna”, ha tuonato su Instagram la Bruganelli.

