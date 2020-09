Sara Cunial, deputata negazionista/ Video, cerca di baciare inviato di Piazzapulita

Sara Cunial, deputata del Gruppo Misto, ex Movimento 5 Stelle, fa parte del movimento dei negazionisti, ovvero, coloro che negano l’esistenza del coronavirus o comunque della sua pericolosità. Già nota in passato per le sue prese di posizioni forti, come ad esempio il determinato schieramento contro i vaccini, nelle scorse ore è stata protagonista di un gesto alquanto indecifrabile: durante un servizio di Piazzapulita, programma di La7, ha tentato di baciare l’inviato Alessio Lasta (che stava facendo un servizio proprio sui negazionisti), per provare a dimostrargli che il virus non esiste. La parlamentare era in piazza senza mascherina, e incalzata sulla questione ha spiegato: “Io non uso mai la mascherina”, per poi aggiungere “Chiamate la Polizia voi per farmi la multa?”, e ancora: “Perché lo sai che ti stai ammalando mentre stai usando la mascherina?”,

SARA CUNIAL, DEPUTATA NEGAZIONISTA: “TI ABBRACCIO TESORO”

Ad un certo punto la Cunial si è scagliata contro il collega giornalista, provando ad abbracciarlo e baciarlo: “Io altrimenti ti abbraccio amore tesoro”. Lasta ha chiesto di smetterla in maniera educata, e lei è apparsa quasi stizzita: “Perché dovrei smetterla?”. Il giornalista ha poi fatto notare all’ex grillina che in Italia ci sono state 35mila vittime per il coronavirus, e lei ha replicato: “Sei tu che la devi smettere di rinnegare l’intelligenza delle persone che sono qui presenti e la tua”. La parlamentare era stata già protagonista di alcune uscite un po’ sopra le righe, come quando a Pasquetta venne fermata dalla polizia per dei normali controlli e spiegò: “Oggi si muore a causa della mala-gestione della sanità perpetuata da questi stessi soggetti per decenni. Gli stessi che ora ci vogliono salvare costringendoci agli arresti domiciliari senza alcun motivo degno. A nessuno di costoro, Governo in testa, interessa nulla della salute del popolo italiano. Se così fosse non si darebbe il consenso a fare del nostro Paese un laboratorio di cavie per 5g e altre sperimentazioni. Non si derogherebbe di continuo all’utilizzo di fitofarmaci tossici e nocivi nelle nostre campagne e nel nostro ambiente per soddisfare gli appetiti dei soliti prenditori. Se così fosse da Bergamo a Taranto le fabbriche sarebbero state chiuse, ma non per il Coronavirus: perché avvelenano gli italiani!”.





