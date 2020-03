Sara Daniele, figlia Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi/ “Mi manca tutti i giorni”

Sara Daniele è la figlia del grandissimo Pino Daniele, il cantautore napoletano scomparso il 4 gennaio del 2015. Sara è nata dalla lunga storia d’amore, durata 22 anni, che il cantautore napoletano ha vissuto con Fabiola Sciabbarrasi, madre dei tre figli: Sara, Sofia e Francesco. La loro storia d’amore sarà al centro della nuova puntata di “Grande Amore”, il docureality condotto da Carla Signoris su Rai3. Un amore bellissimo che è stato fate di ispirazione per moltissimi dei brani del cantautore napoletano scomparso troppo presto. La morte di Pino Daniele è stato un momento davvero terribile per la vita della giovanissima Sara che, dalle pagine del settimanale Oggi, ha raccontato tutto il suo immenso dolore: “dopo la morte di papà, nei mesi successivi, quando il rumore intorno a noi si era spento e l’attenzione scemata, quando la gente pensava che ormai il brutto fosse passato, è successo che io mi sono persa. Ma per davvero”.

Sara Daniele: “dopo la morte di papà Pino ero irriconoscibile”

Non solo, Sara Daniele ha raccontato come la scomparsa del padre Pino Daniele l’aveva fatta cadere in un vortice di solitudine e depressione da cui sembrava quasi impossibile venirne fuori. La figlia d’arte ha ammesso: “passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano. Odiavo tutto e tutti. Per prima me stessa”. Un momento terribile in cui si sentiva “smarrita. Fragile. Irriconoscibile. Piena di rancore che riversavo su me stessa”. Improvvisamente però qualcosa è cambiato; Sara ha deciso di riprendere in mano la sua vita così ha preso un’importantissima decisione: “un giorno ho capito che dovevo cambiare qualcosa, io e basta, e ho telefonato all’università inglese che mi aveva accettato l’anno precedente e ho chiesto di rientrare la sessione successiva. So benissimo di essere scappata. La mia famiglia ha elaborato il lutto, io l’ho solo accantonato”. A cinque anni dalla morte di Pino Daniele, Sara non nasconde di sentirne sempre la mancanza, ma sta provando in tutti i modi a vivere la sua vita pensando. “Per me è come se mio padre fosse in tour. Ho fatto tante cose in questi tre anni, tante scelte, tante sfide, è normale che io mi chieda cosa mio padre ne avrebbe pensato. Sarebbe fiero di me oggi? Ho la fortuna di sentire ancora la sua voce, ma non è l’artista che mi manca, ma il padre” ha detto Sara che proprio quest’anno, nell’anniversario della morte del padre, ha voluto ricordarlo con un bellissimo pensiero che ha commosso davvero tutti. “Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più” – è il pensiero che Sara ha postato su Instagram – Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”. Parole che hanno trovato l’approvazione dei tantissimi fan del cantautore napoletano che, dalla morte di Pino Daniele, non hanno mai smesso di scriverle messaggi di affetto.

