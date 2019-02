Sara, la figlia di Pino Daniele / Chi è? Quattro anni senza il cantante: “Come faccio? Si va avanti”

Il 4 gennaio 2015 Pino Daniele lasciava famiglia, amici e milioni di fan. Da quel giorno, sua figlia Sara Daniele ha più volte condiviso sui social scatti e momenti insieme a suo padre, accompagnati da parole toccanti e piene d’amore. Sara è nata dal secondo legame sentimentale del cantautore napoletano, quello con Fabiola Sciabbarrasi, nel 1996 (ha quindi 23 anni). Come dimenticare quando Pino cantava «Sara non piangere […] devi crescere, imparerai a guardare il cielo, ad inseguire un sogno vero», sua celebre canzone dedicata proprio alla figlia che oggi sembra quasi essere un pensiero dal cielo per lei. In questi anni senza suo padre, Sara si è concentrata sulla sua vita e sugli studi a Londra, conclusi da poco. La scorsa estate, Sara si è infatti laureata e al suo fianco a festeggiarla la mamma, i fratelli Sofia e Francesco e il fidanzato Fernando Di Francesco oltre all’amica Aurora Ramazzotti.

L’AMICIZIA CON AURORA RAMAZZOTTI E IL RICORDO AL SAN PAOLO

Proprio Aurora Ramazzotti è stata per Sara Daniele importantissima, soprattutto in questi ultimi anni. La loro forte amicizia è testimoniata anche dai tantissimi scatti e momenti condivisi sui social. E tanti sono stati i momenti dedicati a Pino Daniele che hanno visto presente sua figlia da quanto il cantante napoletano non c’è più. Come dimenticare quando, al concerto celebrativo Pino è allo Stadio San Paolo di Napoli a inizio giugno, Sara parlò ai suoi tantissimi fan e scrisse poi sui social: «Stasera posso dire che il ritornello di “Sara non piangere” mi si addice. Però non posso farne a meno, piango per la mancanza di un padre e per l’amore di cui stasera questo stadio è colmo».

L’ULTIMA DEDICA AL PADRE PINO DANIELE

Come ogni anno, anche poche settimane fa, in occasione del compleanno del padre Pino, Sara Daniele ha pubblicato uno scatto che la vede piccola assieme al suo papà, con tanto di bellissima dedica: “Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso. Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni.Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo”



