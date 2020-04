Sara Daniele in quarantena con Aurora Ramazzotti/ La Hunziker: “È con noi perché…”

Pubblicità

“Siamo passate da vivere distanti, a vivere nella stessa città, fino a vivere nella stessa casa. Next step: un figlio insieme. P.s. grazie per stare sempre al mio fianco”. Questa la dedica che Sara Daniele ha scritto e pubblicato sui social per l’amica Aurora Ramazzotti. È proprio con lei che la figlia di Pino Daniele sta trascorrendo questi giorni di quarantena, cosa ha ha stupito alcuni follower delle due ragazze e ha anche scaturito qualche domanda. Come mai Sara Daniele è con la famiglia di Aurora piuttosto che con la sua? È stata Michelle Hunziker a spiegare il perché: “Quando abbiamo saputo che il coronavirus era arrivato in Italia ho subito voluto riunire la famiglia nella stessa casa – ha raccontato al settimanale F -. Mi dispiace solo per mia mamma, che mi manca da morire, ma per proteggerla ho preferito lasciarla nel suo appartamento. – così sulla Daniele – Sara, la migliore amica di Auri, si era appena trasferita a Milano. Non potevo certo lasciarla da sola”.

Sara Daniele e Aurora Ramazzotti, quarantena insieme in casa Hunziker-Trussardi

La figlia di Pino Daniele sta dunque trascorrendo la quarantena con la famiglia di Aurora, con la quale c’è anche il fidanzato della Ramazzotti Goffredo Cerza. “Goffredo e Sara per me ormai sono figli, sarà difficilissimo staccarsi”, ha detto ancora Michelle Hunziker in un videomessaggio a Verissimo. D’altronde quello tra Sara e Aurora è un rapporto solidissimo. La stessa Ramazzotti ha spiegato che la loro amicizia è nata da una “gradevole incomprensione”: “Un giorno, nel 2011, un’amica in comune ci fece parlare al telefono e Sara mi disse che avevamo già chattato su Facebook. Io le risposi che non mi risultava e alla fine scoprimmo che aveva parlato tutto quel tempo con un profilo falso! Da lì in poi non ci siamo più lasciate”, ha ammesso.





