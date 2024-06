Sara e Davide Gugliotta, concorrenti Io Canto Family/ Finale assicurata? L’asso nella manica di padre-figlia

Sara e Davide Gugliotta sono una delle coppie concorrenti di Io Canti Family 2024 che più hanno fatto commuovere la giuria. Nella scorsa puntata la dolce Sara ha mostrato un lato di se più intimo e toccante, parlando anche del rapporto con la madre non sempre presente nella sua vita. Un dolore che ha espresso tutto nella sua esibizione canora che ha lasciato coach e giuria in lacrime.

È proprio questo lato, dimostratosi vincente, che la coppia potrebbe portare in scena nel corso della nuova puntata di Io Canto Family, che ormai si avvicina alla finale. Padre e figlia mirano, chiaramente, ad aggiudicarsi un posto nell’ultima sfida del talent, ma basterà il loro valore emozionale a portare pubblico e giuria a premiarli nelle votazioni? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sara e Davide Gugliotta a Io Canto Family: il toccante retroscena sulla mamma della concorrente

Si prosegue con Sara e Davide Gugliotta, figlia e papà, tra i concorrenti di Io Canto Family 2024. I due si sono esibiti prima con “Up where we belong” emozionando tutti. Michelle Hunziker a fine esibizione si è complimentata con padre e figlia dicendo loro: “c’è dell’incredulità, Fabio voleva buttare la cartella”. Sara a sorpresa parla del rapporto con la mamma: “non ci passo tanto tempo insieme, lavora lontano, torna tardi”. Per la giovane cantante c’è proprio una bella sorpresa da parte della mamma: un videomessaggio che la mamma ha voluto farle per sorprenderla.

“Sono molto orgogliosa di te, sei una ragazzina bravissima. So di essere un po’ pesante come mamma, mi dai tante soddisfazioni perchè purtroppo non ero molto presente quando eri piccola. Sono molto orgogliosa della ragazzina che sei diventata, sono felicissima che stai vivendo questa bellissima esperienza con il tuo adorato papà. Ti amo più della mia vita” – le parole della mamma che fanno scoppiare in lacrime Sara. Si passa alla votazione.

Sara e Davide Gugliotta puntano alla vittoria di Io Canto Family 2024

Successivamente Sara e Davide Gugliotta tornano sul palco di Io Canto Family 2024 per duettare con Anna Tatangelo sulle note di “Brividi”. Un’altra emozionante performance accolta dagli applausi del pubblico in studio. Che dire: il percorso di Sara e papà Davide è sempre di più in salita. Del resto sin dalla prima esibizione si erano fatti apprezzare dal pubblico e dalla giuria quando, sulle note de Il mio canto libero di Lucio Battisti, hanno letteralmente sorpreso Fabio Rovazzi stupito dalla bravura e dalla voce di papà Davide. ”

“Se lei fa il tecnico informatico ha hackerato il microfono, mi dica la verità” ha detto Fabio Rovazzi sorprese della tecnica e della voce di Davide, il papà di Sara. Proprio la giovane ragazza poco dopo ha confessato: “sono felice ma non c’è stato tanto bisogno di convincere mio padre a venire a Io Canto Family 2024”.











