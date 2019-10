Sara Gandini/ Grembiule blu in arrivo? L’amicizia con Hasnaa e… (Bake off Italia)

Continua la gara di Sara Gandini a Bake off Italia 2019. Torna questa sera l’appuntamento con il cooking show condotto da Benedetta Parodi e ritrova la 32enne di Varese che ha dimostrato in queste settimane grandi abilità in cucina e, soprattutto, con i dolci. Il suo percorso è stato finora sostanzialmente positivo: poche, infatti, le prove che hanno visto Sara fallire. Penalizzata forse un po’ in quelle di gruppo – come dimenticare la prova del banchetto per l’università con Antonio e Hasnaa? – in quelle singole, e soprattutto in quelle creative, Sara riesce sempre a fare bene e aggiudicarsi l’approvazione dei tre giudici, Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Nella gara Sara è però sempre supportata dalla sua “compagna di banco”, ormai alleata e amica in questa gara: Hasnaa. Le due concorrenti si aiutano sfida dopo sfida e in più occasioni questa è stata una carta vincente.

Sara Gandini a Bake off Italia 2019: ambizione grembiule blu!

Sara Gandini, arrivati alla nona puntata, ambisce però a conquistare il fatidico grembiule Blu (nelle ultime settimane diventato rosa). D’altronde, nonostante nella vita faccia ben altro, la vera passione di Sara rimangono i dolci. In una recente intervista ha ammesso: “Quando faccio i dolci non mi rendo conto, il tempo vola e per me anche se sto sveglia fino alle 4 del mattino non mi rendo conto.” E ancora: “Ho passato tante nottate a preparare dolci, soprattutto per le persone che mi circondano. Penso che la cosa più bella sia regalare il dolce a un bambino.” Così svela un aneddoto: “Ricordo una volta che uno dei miei nipoti una volta si mise a piangere con uno dei dolci che avevo fatto. Mi ha emozionato talmente tanto che ho scoperto che cucinare dolci per bambini è qualcosa di meraviglioso”. Vedremo se questa sera riuscirà a conquistare l’ambito grembiule a Bake Off.

