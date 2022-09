Sara Manfuso, bacio con Attilio Romita al GF Vip ma lei “scappa”/ Cos’è successo

Grande Fratello Vip, l’inaugurazione del bacio in piscina

Ogni Grande Fratello Vip che si rispetti comincia con un bacio in piscina, come quello tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoracci, che ricordato da Alfonso Signorini ha fatto ingelosire e non poco Giulia Salemi, compagna dell’ex concorrente del GF, conosciuto proprio all’interno della Casa. Questa volta la scelta è ricaduta su due insospettabili: Sara Manfuso e Attilio Romita.

Sara Manfuso, chi è? Grande Fratello Vip/ Lotta per i diritti delle donne e il matrimonio con Andrea Romano

A scegliere sono state Pamela Prati, Patrizia Rossetti ed Eleonoire Ferruzzi. Le tre hanno scelto tra le varie donne di casa, Sara: la decisione è ricaduta proprio su di lei perché sposata. Per aggiungere un po’ di pepe al programma, dunque, le tre hanno pensato di mandare al bacio proprio lei. Per gli uomini, invece, il prescelto è stato Attilio Romita.

Mimma Fusco, compagna Attilio Romita/ "L'ho corteggiata a lungo, io facevo..."

Grande Fratello Vip, Sara Manfuso scappa da Attilio

Dopo aver scelto Sara Manfuso e Attilio Romita, le tre sono uscite dal confessionale spiegando ai concorrenti cosa avrebbero dovuto fare. Il giornalista non si è detto entusiasta di dare un bacio dopo aver mangiato una carbonara, scherzando così sulla prova da affrontare. I concorrenti sono andati così in camera per mettere il costume da bagno e buttarsi in piscina, per scambiarsi quello che sarebbe dovuto essere un bacio, ma qualcosa è andato storto.

In acqua, infatti, Attilio ha provato ad avvicinarsi a Sara ma lei è “scappata”. Alla fine, i due si sono avvicinati mimando un bacio a stampo, con una mano di mezzo. Nessuno sfioramento di labbra né altro tra Attilio e Sara, che hanno fatto infuriare il pubblico. Su Twitter, un utente scrive: “Non vorrei dire ma avete preferito questa sceneggiata tra Sara e Attilio invece che un bacio saffico IO SONO NERA”.

Attilio Romita, chi è?/ Dalla conduzione del TG1 all'ingresso al Grande Fratello Vip 2022: cerca il riscatto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA