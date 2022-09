Sara Manfuso, chi è? Grande Fratello Vip/ Lotta per i diritti delle donne e il matrimonio con Andrea Romano

Sara Manfuso, chi è: la battaglia al fianco delle donne vittime di violenza e…

Sara Manfuso è la moglie del deputato del PD Andrea Romano. E’ una delle concorrenti del Grande Fratello Vip e varcherà la porta rossa proprio nel primo appuntamento di domani 19 settembre. Ex modella, laureata in storia e filosofia, ha una passione per i temi sociali e politici e negli ultimi anni è diventata un importante volto televisivo. E’ stata, infatti, molto spesso ospitata in molti programmi tv ed attualmente inoltre Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a subire come lei violenze sessuali. Sara Manfuso si è sposata nel 2020 con Andrea Romano. In precedenza è stata legata al politico Alfredo D’Attorre.

Sara Manfuso ha raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale quando era ragazza. Nel corso di una puntata di Storie italiane Sara ha confessato di essere stata vittima di un abuso da parte di un uomo mentre rientrava a casa sua, da sola e in pieno giorno. La donna ha rivelato: “Vicino al portone trovo un uomo con un berretto e un occhiale da sole, e perchè questi dettagli sono utili, quello è un uomo che mi ha praticato violenza ed era forse una violenza premeditata, sapeva i miei orari, le mie abitudini, e mi aspettava”. Sara Manfuso aveva denunciato l’uomo alle forze dell’ordine ma nonostante tutti i tentativi non è mai stato rintracciato.

Sara Manfuso e il matrimonio con Andrea Romano: “Abbiamo scelto di convivere…”

Sara Manfuso e il marito Andrea Romano sono convolati a nozze in gran segreto. In molti si sono chiesti il motivo di questa riservatezza e la stessa Manfuso in un’intervista al Settimanale Oggi aveva spezzato il silenzio rivelando i motivi: “Di certo non avevamo qualcosa da nascondere, la nostra relazione è ben nota da tempo, ma era dicembre, il Paese era in lockdown. Abbiamo ritenuto che fosse più rispettoso. Io ero vestita in bianco e in lungo. Questo è stato il mio primo, e spero, ultimo matrimonio. Con Andrea peraltro abbiamo scelto di convivere solo dopo esserci sposati”. Prima di conoscere Andrea, La donna è però stata sentimentalmente legata in passato a un compagno che l’ha resa mamma per la prima volta. Lui è Alfredo D’Attorre, politico e professore italiano nato a Melfi, padre della piccola. Sara Manfuso ha una figlia di nome Lucrezia nata dalla relazione con D’Attorre.

Sara Manfuso lavora come opinionista tv ed è al servizio delle donne. In un’intervista ha spiegato il perché di questa scelta: “Il mio impegno nasce dalla mia storia. A 17 anni sono stata vittima di violenza da parte di un uomo che la solerte attività delle forze dell’ordine, ahimè, non è riuscita a consegnare alla giustizia. Ricordo quel giorno in maniera molto nitida: rientravo da scuola e lui mi aspettava sotto casa. Così, ha deciso di rendere teatro di violenza l’androne delle scale della palazzina in cui abitavo. In pieno giorno, nell’udire le mie grida, non è accorso nessuno”.











