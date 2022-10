Sara Manfuso choc “vittima di violenza sessuale a 17 anni”/ Il duro racconto

Sara Manfuso vittima di violenza: il racconto a Verissimo

Sara Manfuso è pronta a raccontarsi a Verissimo dopo la scelta di abbondare la casa del Grande Fratello Vip 2022. L’opinionista televisiva, dopo il caso Marco Bellavia, ha deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia, senza che inizialmente il motivo fosse chiaro. Durante una diretta del reality show di Alfonso Signorini la compagna dell’esponente Pd Andrea Romano ha rivelato poi cosa l’ha spinta ad abbandonare la casa innescando un litigio con il padrone di casa. Tutto è nato, infatti, da un gesto di Giovanni Ciacci nei suoi confronti. “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase ‘facciamo una violenza sessuale’ accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GFVip7” – ha spiegato Sara su Instagram.

Sara Manfuso/ "Vittima di violenza sessuale a 17 anni: ma umiliata al GF perché..."

La donna, infatti, in passato è stata vittima di violenza sessuale, quindi quell’episodio ha rievocato un dolore passato mai sopito: “Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”.

Andrea Romano, marito di Sara Manfuso/ "La reazione di Signorini è stata deludente"

Perchè Sara Manfuso ha lasciato il Grande Fratello Vip 2022

Non solo, Sara Manfuso ha proseguito spiegando: “Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…”. Una volta cacciata dallo studio del GF VIP, Alfonso Signorini ha mostrato le immagini del momento. Nel video si vede Giovanni Ciacci scusarsi con la Manfuso che ridendo gli dice: “Adesso urlerò ‘mi ha toccato il cu**” con il costumista che replica scherzando ““Facciamo una violenza sessuale?”. La risposta della Manfuso è allucinante: “Sì, dai. Simuliamo”.

Sara Manfuso sbotta "Non ho accusato Giovanni Ciacci di molestie"/ Ferita da "simuliamo una violenza"

Cos’è successo a Sara Manfuso: la violenza a 17 anni

Negli anni passati, l’ex modella e ora moglie dell’esponente del Pd Andrea Romano, aveva ricostruito in tv cosa le era successo, proprio per accendere i riflettori sul tema, come sperava di fare nella casa del Grande Fratello Vip, senza però riuscirci. Sara Manfuso aveva 17 anni e tornava da scuola. “Ero in pieno giorno, uscivo da una mensa, ero ora di pranzo, stavo tornando a casa. Vicino al portone trovo un uomo con un berretto e un occhiale da sole, mi ha praticato violenza ed era forse una violenza premeditata, sapeva i miei orari, le mie abitudini, e mi aspettava”. Sara Manfuso ne parlò a Storie Italiane, ammettendo che si tratta di una ferita che non è mai guarita. Una volta entrata nel palazzo, l’uomo l’ha seguita.

Lei pensava dovesse andare a casa di qualcuno, invece le cose sono andate diversamente. “Entra, prima gradini, ricordo tutto come se fosse ieri, vado verso l’ascensore, mi sento questa mano che mi tappa la bocca, aveva già i pantaloni scesi ed era già pronto a consumare. Ricordo il gelo, in quei momenti sei paralizzato dalla paura”. Da Eleonora Daniele spiegò anche cosa successe dopo: “Non so chi ringraziare, forse la mia forza, gli morsi la mano, affondai i denti nella mano, ed ebbi la forza di urlare ma nessuno reagì a quelle urla, nessuno uscì fuori”. Sara Manfuso raccontò anche di averlo denunciato, ma quell’uomo non è mai stato trovato. “Venivo regolarmente chiamata in commissariato per varie foto segnaletiche ma non c’era mai lui. Io avevo paura di incontrarlo di nuovo e una volta in treno mi sembrava di averlo visto e non hai idea di quanto ho vissuto, ho risentito il gelo”. Quel trauma l’ha portata a pensare che potesse accaderle di nuovo e ha avuto un impatto anche nel relazionarsi con gli uomini, difficoltà che è gradualmente riuscita a superare, anche grazie all’amore del compagno Andrea Romano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA