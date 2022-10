Sara Manfuso accusa choc “Alfonso Signorini non mi hai tutelata! Ciacci mi ha toccata”/ Cacciata dallo studio

L’uscita di Sara Manfuso dalla casa del Grande Fratello Vip ha creato un polverone in occasione della puntata di giovedì 6 ottobre: l’ormai ex concorrente, in studio, si è scagliata contro Alfonso Signorini e la produzione durante la spiegazione dei motivi del suo ritiro dal reality show. Inizialmente, questi sono stati addotti al caso relativo a Marco Bellavia. “Non potevo continuare a giocare dopo che sulla casa pendeva un’accusa per me pesante. Va proprio contro tutti i miei principi”, ha esordito. Poi però il tema si è spostato su una questione diversa.

“Io sono stata vittima di violenza sessuale. Il mio passato è pesante. Io volevo farmi conoscere per quella che sono, ma qui non sono stata tutelata”, ha rivelato. “La persona che ho accanto (Giovanni Ciacci, ndr) mi ha toccato il c*lo. Io in quel momento ho reagito con una risata, ma dietro ad essa c’erano dolore e umiliazione. Nessuno se ne è accorto, nessuno ha chiesto come stavo”.

Sara Manfuso contro Alfonso Signorini: “Non mi hai tutelata!”. L’ex concorrente cacciata

Alfonso Signorini tuttavia non ci sta alle accuse di Sara Manfuso. “Io se uno mi tocca il culo gli tiro un ceffone. La tua è solo retorica. Potevi trovare una ragione migliore per uscire dalla casa”, ha sbottato il conduttore. Immediata la replica dell’influencer: “Mi stai giudicando per la mia reazione. È come quando dopo una violenza sessuale ti chiedono perché non hai denunciato subito”.

Inevitabile l’intervento di Giovanni Ciacci, accusato di avere toccato l’influencer. “È successo per sbaglio, ti ho detto ‘Scusami’ e scherzando ‘Non vorrei che fosse frainteso come una violenza sessuale’. Non c’è stato nulla, anche perché non sono interessato. Non ci sto ad un altro caso”, ha ribadito. A schierarsi a suo favore sono state anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Alla fine Alfonso Signorini ha sbottato definitivamente: “Grazie per avermi preso per i fondelli, ora puoi uscire dallo studio”. È così che l’ha cacciata prima della pubblicità.

