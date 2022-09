Sara Manfuso, “Spero che mio marito non capisca male”/ La strana reazione…

Sara Manfuso preoccupata per il marito Andrea Romano: “Ho paura che…”

Sara Manfuso svela la sua strategia di gioco. Parlando con Giaele De Donà nella casa del Grande Fratello Vip, Sara le dà dei consigli: “Essendo tu una ragazza giovane, carina, divisiva per quello che racconti, devi stare attenta a evitare certe situazioni soprattutto perché siamo in un gruppo. Poi vale la fiducia nel rapporto e tuo marito come la vive. Non puoi stare nemmeno con il freno tirato a mano”. Sara Manfuso cerca di mettere in guardia Giaele e per questo si è confrontata con lei sulle difficoltà per chi si trova fuori dalla casa di saper interpretare le dinamiche che si creano nella casa. Giaele dice a Sara: “Tu stai messa peggio di me con la figlia”.

Sara Manfuso è d’accordo con Giaele e dice: “Lucrezia sta vivendo bene il fatto che io sia qui nella casa. Prima di entrare però ho voluto capire come la vivesse. Mia figlia faceva zapping negli scorsi anni e solo qualche volta vedeva il Grande Fratello”. Sara avverte la nostalgia di casa e infatti sottolinea il fatto che ciò che manca è la quotidianità: “A volte mi mancano le cose piccole e ci sto male”. Poi Sara affronta il discorso del marito Andrea Romano: “Mi spiace che lui possa sentirsi solo senza di me. Spero solo che non intenda male alcune cose che possono succedere anche se io farò in modo che non accada nulla. Quando sei fuori le cose arrivano diversamente da come le vivi dentro”. Sara Manfuso è preoccupata per qualcosa?

Sara Manfuso è in crisi. Da qualche giorno l’opinionista tv ha espresso il desiderio di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Al momento sul web si è spifferata l’intenzione di Sara di lasciare il reality ma nessuno ha chiarito il malessere della concorrente. Proprio di recente la fidanzata di Luca Salatino ha accusato Sara di essere una pessima amica nei confronti di Elenoire Ferruzzi. Sara ha sostenuto Elenoire nel corteggiamento con Luca Salatino senza provare a farla ragionare.

La Manfuso ha anche parlato male di Ginevra Lamborghini insieme ad Elenoire ed Antonella Fiordelisi. La sorella di Elettra, complice qualche bicchiere di troppo, si è divertita con le new entry scatenando i commenti delle sue coinquiline. Scrutando sul web, sarebbero in molti a non sopportare e vedere di buon occhio Sara Manfuso. Sembra che la sua presenza possa compromettere l’equilibrio del gruppo. Sara tende spesso a mettere zizzania e a seminare dissapori. Sul web qualcuno mormora: “Sara che vuole abbandonare perché forse si è resa conto della figura di merda che sta facendo e non vuole finire in puntata lunedì sera?”.

