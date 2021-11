Sara Masserini, Il Collegio 6/ Carattere di fuoco, Maria Pia Sofia ne fa le spese

Sara Masserini è sicuramente tra le più brillanti studenti de Il Collegio dal punto di vista del rendimento, ma non mancano momenti dove emerge un carattere che mette leggermente in ombra i suoi meriti scolastici. In particolare, si è decisamente alterata d’animo nei confronti di Maria Sofia Federico; quest’ultima è stata l’unica a ricevere un premio dalla supplente di matematica di ritorno dalle ferie. La questione ha generato il malcontento della Masserini, convinta della sua buona condotta a giustificazione di un premio anche a suo carico.

Sara Masserini, Il Collegio 6/ Filippo Romano continua a pensare a lei ma...

Nonostante i tentativi di Maria Sofia di stemperare gli animi dando una spiegazione plausibile, Sara non si è per nulla dimostrata convinta. La collegiale si è resa protagonista anche di un leggero momento di tensione durante una cena; nello specifico, qualcuno avrebbe riferito a Valentina Comelli di alcune maldicenze ricevute da parte di Elisa. Subito Sara ha ritenuto opportuno il suo intervento in difesa della ragazza. L’intento è stato principalmente quello di placare ipotetici scontri asserendo che le parole di Elisa erano state tutt’altro che offensive e che il contenuto era stato alterato con accezione negativa solamente per mettere zizzania.

Il Collegio 6, Sara Masserini: le avance di Filippo Romano

A Il Collegio Sara Masserini continua a ricevere le avance di Filippo Romano che non sembra arrendersi nonostante i rifiuti della ragazza. Durante la puntata infatti è stato mostrato un momento divertente dedicato a Raffaella Carrà; la ragazza è stata scelta per cantare in coppia con Alessandro Giglio, mentre Filippo con la professoressa di musica. Il ragazzo non ha fatto altro che sperare che le coppie potessero mischiarsi, cosa che di fatto non è accaduta.

È con Elisa Cimbaro invece che sta crescendo di giorno in giorno il sentimento di amicizia, con grande affiatamento dimostrato anche nell’ultima puntata. Per quanto riguarda i giudizi social, purtroppo sono ancora in molti a considerare il suo percorso fin troppo in ombra. In effetti la ragazza a detta di una parte delle opinioni social è tra le personalità che meno si sono esposte durante il percorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA