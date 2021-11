Sara Masserini, Il Collegio 6/ Filippo Romano continua a pensare a lei ma…

Sara Masserini continua ad essere corteggiata da Filippo Romano. La notizia delle pagelle di metà corso non ha colpito più di tanto Sara Masserini, che ha sempre contato su una media buonissima ed è un fiore all’occhiello per il collegio 1977. I problemi si creano però quando la sua educazione e il suo impegno vengono oscurati da personaggi che tendono a risaltare di più agli occhi dei professori: è il caso di Maria Sofia, che è stata l’unica a ricevere dalla professoressa Petolicchio un sacchetto di confetti che la docente ha portato dal matrimonio in famiglia a cui ha assistito la settimana scorsa, causa della sua assenza. Elisa Cimbaro e Sara non hanno mai mancato di rispetto alla supplente di matematica o agli altri professori, e quindi si aspettavano di ricevere un premio come la loro compagna, rimanendo però a mani vuote; Sofia pensa che lei è stata l’unica ad aver ricevuto i confetti perché ha provato a calmare i suoi compagni cercando di farli ragionare, unica differenza di comportamento che c’è stata tra le tre.

Nonostante il rifiuto di Sara Masserini, le avances di Filippo Romano nei confronti di Sara non si sono mai fermate e durante la lezione di musica con la professoressa Smaniotto de Il Collegio 6 abbiamo avuto la conferma che il suo amore non si è ancora placato: i ragazzi si sono lanciati un una sfida di canto e ballo sulle note di Raffaella Carrà, divisi in coppie, ballando il Tuca Tuca. Sara è finita in coppia con Alessandro Giglio e Filippo con la professoressa stessa, suscitando l’invidia dei suoi compagni, ma in tutto ciò lui ha continuato a pensare alla sua amata e ha sperato fino all’ultimo di poter fare cambio di dama con Alessandro. E la speranza di Filippo si è trasformata in un vero e proprio film mentale durante il Progetto Cinema de Il Collegio 6 con il regista Vignolo, che ha chiesto ai ragazzi di scrivere una trama di un ipotetico film che i ragazzi andranno a filmare nel corso della permanenza al collegio. Se Sara ha voluto raccontare la storia di due ragazzi esclusi da un gruppo che si ritrovano improvvisamente a legare, Filippo ha riportato su carta la loro relazione finita male, parlando di un ragazzo che ha il difetto di dire immediatamente cosa prova alle ragazze.

Il Collegio 6, Sara Masserini riceve i complimenti del preside ma…

Sara Masserini sa anche schierarsi dalla parte giusta quando si tratta di litigi tra collegiali de Il Collegio 6: quando, durante una cena, qualche ragazza ha detto a Valentina Comelli che Elisa stesse parlando male di lei, provocando una forte discussione che già era partita a tavola, Sara è corsa ad avvisare l’amica Cimbaro della confusione che si era creata, specificandole che lei sapeva benissimo che nelle parole di Elisa non ci fosse alcuni intento negativo. Sara Masserini ha ricevuto la sua cravatta rossa senza alcun problema, portandosi a casa anche i complimenti da parte del preside. Non riesce però a conquistare a pieno il pubblico, che sì la apprezza per il suo comportamento e si schiera dalla sua parte quando interviene nelle discussioni, ma non è ancora emersa tra i ragazzi che partecipano alla sesta edizione del Collegio e quindi la sua popolarità non ha preso il volo.



