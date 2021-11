Filippo Romano e Sara Masserini/ A Il Collegio 6 dopo il bacio scatta l’amore?

Filippo Romano e Sara Masserini nuova coppia de Il Collegio 6?

Filippo Romano e Sara Masserini sono due allievi della nuova stagione de Il Collegio 6, il docu-reality di successo trasmesso su Rai2. Durante la prima puntata della sesta edizione, quest’anno ambientata nel 1977, abbiamo assistito al primo colpo di scena. Oramai il taglio dei capelli, i primi abbandoni e scontri fra gli studenti non sono una novità, visto che rientrano tra i momenti principali del debutto, ma durante la prima puntata abbiamo assistito al primo bacio tra due allievi. Proprio così: Filippo e Sara si sono scambiati un tenero bacio, peraltro per il quattordicenne di Scandicci si tratta del suo primo bacio.

Durante la prova di canto, Sara ha fatto il primo passo baciando il compagno. Del resto tra i due sin dai primi giorni era scattata una forte complicità che li aveva spinti a conoscersi e chiacchierare a lungo. Una bella cotta per entrambi che, dopo le prime chiacchiere, si sono vissuti queste forte emozioni scambiandosi il primo bacio.

Chi sono Filippo Romano e Sara Masserini de Il Collegio 6

Ma chi sono Filippo Romano e Sara Masserini de Il Collegio 6? Il quattordicenne di Scandicci alla vigilia della partenza del docu-reality si era raccontato così: “ho La Febbre del Sabato Sera e non voglio guarire!”. Filippo è un grandissimo appassionato degli anni ’70 e ha una grande passione per il canto, il ballo e la recitazione. I suoi miti? Sono John Travolta e Luis Miguel. Il ragazzo durante il video di presentazione ha rivelato di voler partecipare al programma per trovare una ragazza di cui innamorarsi e a cui dare il primo bacio. Detto fatto, visto che Filippo durante la prima puntata del Collegio ha già dato il suo bacio a Sara.

Sara Masserini, invece, è una allieva modello de Il Collegio 6. Ha la media del 927 e tre borse di studio. E’ da sempre la più brava a scuola nonché la preferita dei professori. “Sono una secchiona e sono orgogliosa di esserlo” – ha detto la ragazza che ha grande rispetto per le regole ed è consapevole di essere a volte troppo maestrina. Non solo, Sara è contraria alla copia, anzi crede che a scuola copiare tra compagnia sia una cosa inconcepibile. Che dire sono una coppia davvero molto forbita: durerà quest’amore oppure sarà solo un fuoco di paglia?



