SARA MUORE IN ‘SVEGLIATI AMORE MIO’?/ La leucemia potrebbe esserle fatale

Come andrà a finire Svegliati amore mio? Nella prima puntata della fiction, alla piccola Sara – figlia di Nanà e Sergio – viene diagnosticata una leucemia che potrebbe portarla alla morte. La causa della malattia è direttamente imputabile alle emissioni di polveri sottili della Ghisal, l’acciaieria che si trova vicino casa sua e che ha già provocato la scomparsa di decine di altri bambini che abitano in quel quartiere. Brigida, una sua amichetta, ha subito questa sorte dopo aver combattuto per soli sei mesi con un linfoma molto aggressivo. Tutto fa pensare che anche per Sara le speranze di salvarsi siano poche: i suoi genitori domandano esplicitamente ai medici se la figlia abbia qualche possibilità di farcela, e questi ultimi sembrano rassicurarli: la bambina può guarire. Basta che affronti e che risponda bene alle cure di rito. “Può morire?”. “No, l’importante è prendere la malattia per tempo”. “Noi l’abbiamo presa in tempo, no? Noi ce l’abbiamo il tempo…”. Risposta: “Sì, certo. Inizieremo la chemioterapia tra quattro giorni”.

SVEGLIATI AMORE MIO/ Anticipazioni e diretta: Sara viene ricoverata

LEGGI ANCHE:

SVEGLIATI AMORE MIO, STORIA VERA?/ “Coincidenza divina dietro alla scelta del nome”SVEGLIATI AMORE MIO/ Anticipazioni seconda puntata 31 marzo: la protesta di Nanà

© RIPRODUZIONE RISERVATA