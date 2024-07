Sara Quattrini, chi è la moglie di Simone Cristicchi/ Lontana dal gossip e dallo spettacolo, forse perché…

Simone Cristicchi e l’amore per sua moglie Sara Quattrini: una donna “misteriosa” e riservata

Se della carriera musicale di Simone Cristicchi sappiamo vita, morte e miracoli, non possiamo dire lo stesso per quanto concerne la sua sfera privata e sentimentale. Evidentemente il cantante e la moglie, di nome Sara Quattrini, preferiscono restare alla larga dal mondo del gossip e vivere la loro relazione in massima riservatezza. Di conseguenza della donna che ha rapito il cuore del cantante, ormai diversi anni fa, sappiamo poco o nulla. Si vocifera che Sara sia una persona molto gelosa della sua privacy, così come Simone che pubblicamente non ha mai parlato della sua relazione, salvo qualche accenno sporadico.

Simone Cristicchi: "Così ho raggiunto il mio Paradiso"/ "Così reagii alla morte di mio padre"

Ciò che però riusciamo a reperire in rete sono alcune informazioni del passato della moglie sui Simone Cristicchi, diplomatasi al licelo artistico e laureatasi in Lettere Classiche. Durante il periodo universitario ha invece sviluppato una forte passione per l’archeologia, che ancora oggi conserva. Non è chiaro quando si sia incontrata con Cristicchi, ma quel che è certo è che da quel giorno non si sono più lasciati.

Sara Quattrini, l’amore per i libri e per i lettori più piccini: di cosa di occupa oggi la moglie di Simone Cristicchi

Tornando a parlare del percorso accademico professionale di sua moglie di Simone Cristicchi, pare che la compagna Sara negli anni si sia formata anche come fotografa studiando a Roma. Per diversi anni ha lavorato restauratrice ma poi ha deciso di aprire il Soffiasogni, una graziosissima libreria per bambini che cura e dirige con una passione smisurata. Pare che Sara Quattrini non ami nemmeno i social, anche se per la sua amata libreria ha fatto un’eccezione, aprendo un canale dedicato, dove poter promuovere le iniziative della libreria e pubblicare le ultime novità.











