Sara Quattrini, moglie Simone Cristicchi/ Archeologa: “Ci incontriamo a metà strada”

Simone Cristicchi è sposato dal 2010 con Sara Quattrini. Il cantautore e la moglie sono molto riservati e si sa molto poco della loro vita privata. Sara Quattrini ha frequentato il liceo artistico e successivamente si è laureata in Lettere Antiche. Ha anche conseguito i diplomi di “Tecnico restauratore di materiali lapidei e facciate antiche” e “Tecnico restauratore di laboratorio di conservazione archeologica”, avviandosi all carriera di archeologa. È anche una grande appassionata di fotografia e letteratura. Sara Quattrini ha sposato Simone Cristicchi nel 2010, con rito civile e con una cerimonia privata che si è celebrata presso il Castello di Montemerano, in Toscana. Hanno due figli: Tommaso, nato nel 2008, e Stella, nata nel 2011. La famiglia Cristicchi vive ai Castelli romani, tra Ariccia e Genzano, in una casa isolata in mezzo ai boschi.

Sara Quattrini: più di dieci anni al fianco di Simone Cristicchi

Simone Cristicchi non ama parlare della sua famiglia nelle interviste. Ma in una rara occasione, sulle pagine di Vanity Fair, ha parlato della moglie Sara Quattrini: “Bisogna cercare un equilibrio nei rapporti: lei fa l’archeologa, io l’artista. Io sto tra le nuvole, lei sottoterra, in qualche modo ci incontriamo a metà strada”. In casa Cristicchi non manca mai la musica, come se ci fosse sempre una colonna sonora. In una recente intervista a La vita in diretta, Cristicchi ha raccontato che la sua famiglia ama la sua musica e che lui si ‘esibisce’ spesso per loro: “La colonna sonora sono le mie canzoni. A volte metto anche le canzoni di altri artisti che mi piacciono e loro sembrano apprezzare. Magari da grandi faranno il mio mestiere, non glielo auguro però”. Il nome di Sara Quattrini compare anche nello spettacolo “Li Romani in Russia”, firmato da Simone Cristicchi, rivelando quindi una collaborazione lavorativa fra marito e moglie.

