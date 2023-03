Sara Ricci, ex fidanzata Beppe Convertini/ “È stata una bella storia”

Sara Ricci, chi è l’ex fidanzata di Beppe Convertini

Il conduttore Beppe Convertini, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in passato ha avuto una relazione con l’attrice Sara Ricci, conosciuta sul set della soap opera Vivere. All’epoca della loro relazione i due hanno anche posato pure per un calendario senza veli per Maxim.

La loro relazione, che risale all’inizio degli anni 2000, non è durata molto ma tra il conduttore e l’attrice è rimasto affetto e stima: “È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia. È rimasto l’affetto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù di quel periodo condiviso insieme. Sara è una donna ironica e intelligente”, ha detto Convertini qualche anno fa al settimanale Spy.

Sara Ricci: la vita sentimentale dell’attrice

Sara Ricci, classe 1968, ha recitato nella soap opera “Vivere” nei panni di Adriana Gherardi dal 1999 al 2002 e dal 2004 al 2007. In passato, è stata legata ad Alessandro Preziosi e a Beppe Convertini. Nel 2003 ha intrecciato una relazione durata un paio d’anni con Gianluca Ciuferri, capitano di navi da crociera. “Nel 2018 ho concluso una lunga storia con un uomo più grande. Da allora sono andata a scendere. Prima un compagno con otto anni di meno, poi 10, poi 12. Fino a 23”, ha raccontato l’attrice sulle pagine del settimanale “Oggi”. Al momento l’attrice è single, dopo la fine della sua ultima relazione: “Ci siamo lasciati dopo un anno insieme. Di comune d’accordo e senza patemi, abbiamo deciso di concludere la storia perché stava diventando ridicola. Io ho l’età di sua madre”.

