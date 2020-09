Sara Serraiocco, lite con Vittorio Sgarbi/ Video “Rispetto per i malati” e se ne va..

Vittorio Sgarbi fa infuriare Sara Serraiocco al Festival del Cinema di Venezia. Momenti di tensione quando, durante la cerimonia di consegna dei premi Kinéo sabato sera, il critico d’arte ha provocato come al solito. Ha ignorato volutamente le norme di sicurezza anti Covid e, come si vede in un video pubblicato dal Corriere della Sera, ha stretto mani, dato baci e abbracci, fatto baciamani, senza indossare la mascherina né rispettare le distanze. Quando poi è arrivato il momento di premiare la 30enne attrice abruzzese, Sgarbi le ha preso entrambe le mani per stringerle, lei in un primo momento ha tentennato, poi si è ritratta bruscamente e si è sforzata di restare calma. “Teniamo le distanze, dobbiamo rispetto a chi è ammalato”, ha detto a Sgarbi. In sala cala il silenzio e si teme una reazione del critico d’arte, che ha replicato: “Vero, non porto la mascherina per favorire le distanze. E aggiungo, amiamo di meno”. A quel punto Sara Serraiocco se ne è andata su tutte le furie.

Nel frattempo, invece, Vittorio Sgarbi ha estratto una mascherina con una capra disegnata sopra, rilanciando il suo solito motto ai presenti. Durante le foto di rito il deputato di Forza Italia si era avvicinato. E allora lei si era inizialmente limitata a dire: “Magari rispettiamo le distanze di sicurezza”. Poi ha voluto ribadire il concetto davanti a tutti prendendo la parola al microfono: “Voglio aggiungere una cosa: io rispetto le distanze di sicurezza, perché è fondamentale. Ho anche avuto un parente che è stato male per questo”. La conduttrice allora ha provato a sdrammatizzare: “È l’entusiasmo che ci fa dimenticare”. Ma gli animi si sono subito riscaldati, ma Vittorio Sgarbi è riuscito a non sbottare, come spesso accade, e si è limitato a commentare il siparietto con una battuta sarcastica. Ma la reazione di Sara Serraiocco, ripresa nel video diffuso dal Corriere della Sera, ha fatto subito il giro del web.





