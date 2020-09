Sara Simeoni/ Il record, l’oro olimpico e tanto altro

Ospite a C’è tempo per… martedì 15 settembre, Sara Simeoni avrà tempo e modo di raccontare la sua grande storia: oggi ha 67 anni, ed è tuttora considerata la più grande atleta della storia italiana insieme a Pietro Mennea. L’oro olimpico conquistato a Mosca nel 1980 rappresenta il punto esclamativo di una carriera che l’ha vista salire sul podio a cinque cerchi per tre edizioni consecutive; ha detenuto il record del mondo nel salto in alto, è stata campionessa italiana a ripetizione con un primato che infine le è stato tolto da Antonietta Di Martino, e ci sono voluti 36 anni per riuscirci. Dopo essersi ritirata l’abbiamo vista protagonista in altre vesti: portabandiera a conclusione dei Giochi Invernali di Torino 2006, ha interpretato sigle di telefilm, cartoni animati e programmi televisive tra cui Bimbo Hit. E’ poi entrata nel comitato regionale Fidal Veneto, di cui è vicepresidente da tre anni. La sua carriera è stata straordinaria: come detto, ancora oggi Sara Simeoni rappresenta uno dei principali vertici non solo dell’atletica italiana, ma anche dello sport tricolore.

SARA SIMEONI: LA CARRIERA

Sara Simeoni, nata a Rivoli Veronese, ha stabilito il record del mondo del salto in alto con la misura di 2.01: era il 4 agosto 1978, si trattava di una kermesse tra Italia e Polonia in programma a Brescia. Non c’erano immagini televisive o fotografie, o meglio si pensava non ci fossero: sarebbero saltate fuori 30 anni più tardi, debitamente restaurate; nel frattempo la Simeoni, per non lasciare alcun dubbio, ha fatto passare 27 giorni per poi ripetere la misura, questa volta valsale l’oro europeo a Praga. Nel palmarès figurano come detto tre medaglie alle Olimpiadi: a Montréal 1976 la sconfisse la tedesca dell’Est Rosemarie Ackermann per 2 centimetri, a Los Angeles 8 anni più tardi fu invece Ulrike Meyfarth, della Repubblica Federale, a starle davanti con la stessa distanza (ma Sara saltò 2 metri netti). In mezzo, a Mosca 1980, il trionfo: le bastò un 1.97 per mettersi alle spalle Urszula Kielan e Jutta Kist, mentre la Ackerman giunse quarta. Sara Simeoni è stata anche campionessa italiana per 14 volte, e due volte bronzo agli Europei in un arco temporale di 8 anni. Un’atleta estremamente longeva, vincente e rappresentativa di tutta una nazione.



