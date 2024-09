Forse non tutti sanno che dopo la fine della storia con Carla Merz, la sua storica moglie, Francesco Moser – il papà di Ignazio – ha ritrovato l’amore grazie all’ex campionessa Maria Mosole. I due sono ormai una coppia affiatata e, tutto sommato, ben consolidata, ma Francesco Moser non sembra intenzionato a compiere il ‘grande passo’. Si tratterebbe della seconda volta per l’ex campione del ciclismo che oggi si fa bastare quel godibile equilibrio di coppia non affatto scontato. Il recente matrimonio del figlio Ignazio con Cecilia Rodriguez non ha smosso più di tanto i suoi sentimenti, almeno apparentemente.

“Loro stanno insieme da anni, convivono e sono solidi. Di fatto le cose non cambiano con il matrimonio”, ha detto Francesco in una intervista riportata dal sito iltquotidiano.it. “Sposarsi non è più di moda – ha proseguito poi Moser – ed io ho detto loro di pensarci bene ma era un loro desiderio”. Non sembra invece essere nei suoi piani un matrimonio con la sua Mara, con la quale ha il piacere di condividere una vita di coppia teneramente appagante.

“Sposarmi ancora? L’ho già fatto una volta ed è difficile che ci sia una seconda”, ha detto tra il serio e il faceto il papà di Ignazio Moser. Il matrimonio del figlio, evidentemente, non lo ha ispirato più di tanto da questo punto di vista e l’ex ciclista sembra vedere ed interpretare i rapporti amorosi con in pizzico di disillusione in più rispetto al passato.

A provocare quest’evoluzione, probabilmente, è stata la crisi e la conseguente rottura con la storica moglie Carla Merz, sposata nel lontano dicembre del 1980. Tra i due le cose si sarebbero guastate nel corso degli anni e dopo aver respirato per troppo tempo un’aria di burrasca i due hanno deciso di separare le loro strade per il bene di tutta la famiglia…

