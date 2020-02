Sara Soldati, chi è/ Concorrente Grande Fratello Vip 4? Dopo fidanzato Courtois…

Sara Soldati sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4? La modella dovrebbe contendersi l’ingresso nel reality di Canale 5 insieme ad altre due figure femminili stando alle ultime indiscrezioni. In estate ha fatto parlare di sé perché è stata paparazzata col portiere Thibaut Courtois del Real Madrid a Ibiza, ma di lei si sa poco. Pare che abbiano trascorso insieme le vacanze estive, ma il flirt sarebbe stato passeggero, visto che lei risulta single al momento. Della sua vita privata si sa soprattutto questo, ma ora che si vocifera del suo ingresso al GF Vip 4 il suo nome è diventato nuovamente “caldo”. Modella e influencer da oltre un milione di seguaci su Instagram, ha 21 anni. La sua fortuna si basa proprio sul social network, dove è molto seguita. Ma di sicuro il reality di Canale 5 rappresenta una buona occasione per farsi conoscere meglio e acquisire ulteriore visibilità.

SARA SOLDATI AL GRANDE FRATELLO VIP 4?

Sara Soldati è dunque un bel mistero che però potrebbe essere risolto dal Grande Fratello Vip 4, se riuscisse ad entrare nel reality come concorrente. Della potenziale nuova concorrente non ci sono informazioni online. Non mancano invece le foto, che infatti condivide sui social. Dalle immagini tratte dalle sue vacanze a quelle degli eventi a cui partecipa in qualità di modella e influencer. Il reality rappresenta un’occasione per non essere etichettata come il flirt di Courtois (dopo la fine della storia di questo con la giornalista Alba Carrillo), visto che di lei si sa soprattutto questo. Ma Sara Soldati ha già avuto delle esperienze televisive: è stata ospite di Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne. Era il novembre 2018 e la giovane parteciperò tra le “rovinate” di Stalent, il talent show interno alla trasmissione che cercava e premiava chi non si fare nulla. Secondo quanto riportato da Fanpage, dovrebbe compiere 21 anni quest’anno e sarebbe nata a Bologna.

Visualizza questo post su Instagram 🌴🌴🌴 Un post condiviso da Sara Soldati (@sara.soldati) in data: 12 Feb 2020 alle ore 5:22 PST





