Grande Fratello Vip 2020/ Diretta: eliminato Enardu o Testi? Patrik vs Antonella Elia e tre nuovi concorrenti

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020, DODICESIMA PUNTATA

Il Grande Fratello Vip 2020 torna oggi, lunedì 17 febbraio, con la dodicesima puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. È passato un mese dall’inizio della quarta edizione ed è nato (forse) il primo amore, gli scontri sono continui e non sono mancate le defezioni. A tal proposito, Alfonso Signorini ha rivelato al termine del precedente appuntamento che ci sarebbero stati nuovi ingressi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Si parla di «tre nuove aspiranti concorrenti» pronte a varcare la porta rossa: tra queste potrebbe esserci anche Patrizia Rossetti. Lo ha anticipato il sito 361magazine, spiegando che potrebbe regalare “movimento” e nuove dinamiche al reality. C’è mistero invece sugli altri ipotetici nuovi concorrenti. Uno intanto è destinato a lasciare la Casa: Fabio Testi e Serena Enardu sono in nomination. L’uscita dell’attore poteva apparire scontata, considerando il fatto che non è riuscito bene ad integrarsi nelle dinamiche del gioco, ma la fidanzata di Pago è stata la più votata venerdì, quando è stata salvata e poi rimessa in nomination “d’ufficio”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: ANTONELLA ELIA CONTRO TUTTI

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 sono stati particolarmente intensi. Ci sono stati riavvicinamenti e nuovi scontri. Serena Enardu e Fernanda Lessa, ad esempio, si sono chiarite, visto che la modella aveva espresso dei dubbi sulla storia d’amore della coinquilina con Pago. «Lui ha detto che aveva bisogno di te però lo avevo visto cambiato». Le due hanno trovato poi un punto d’incontro: «Non so se ci sarà il tempo però non volevo uscire avendo dato di te un giudizio affrettato, quando sono entrata mi sono sentita giudicata e ti ho respinta quando volevi parlarmi, ho sbagliato», ha detto Serena a Fernanda. Sono stati invece giorni difficili per Antonella Elia, protagonista prima di una lite con Patrick Ray Pugliese e poi con Lucia Nunez. Quest’ultima l’ha fatta infuriare per una frase detta mentre passava Adriana Volpe in cucina: «Hai anche detto che era egoista e un’oca giuliva». Antonella allora ha esclamato: «Non mentire e soprattutto non lo dire mentre lei passa per scatenare l’inferno, perché è una cattiveria. Io ero serena dopo aver parlato con Antonio, tu invece mi vuoi creare altri problemi, se non ti va bene quello che faccio allora non mi parlare più e lasciami in pace». Ma ne ha avuto anche per la stessa Volpe…

DOPPIA SORPRESA PER CIAVARRO

Oltre a scontri e tensioni, ci sono stati anche momenti romantici nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Paolo Ciavarro ad esempio sembra molto preso da Clizia Incorvaia, ma molti nutrono dubbi riguardo la possibilità che questo rapporto possa consolidarsi. Intanto si sono goduti la Suite, dove si sono scambiati delle intense effusioni, in particolare nella vasca idromassaggio. Lui invita l’ex moglie di Francesco Sarcina a fidarsi di lui, ma ci riuscirà davvero? A proposito del giovane: ci sarà una doppia sorpresa. Per lui arrivano infatti mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. Entrambi fanno il tifo per lui, ma avranno qualcosa da dirgli o da rimproverargli? A proposito di fiducia, prosegue la storia tra Serena Enardu e Pago, anche se potrebbero allontanarsi in caso di eliminazione della concorrente che è in nomination con Fabio Testi. I due hanno condiviso momenti molto dolci nella Casa, ma non sono mancate le liti, a conferma degli alti e bassi che caratterizzano la loro relazione. C’è però chi nella Casa non apprezza la sovraesposizione mediatica che ha questa relazione. Ci riferiamo ad Aristide Malnati che, come Patrick Ray Pugliese, si è detto infastidito nelle ultime ore dall’eccessiva attenzione riservata alla storia di questa coppia.



