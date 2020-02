Sara Soldati, due di picche a Zequila?/ “Non scherziamo, sono un uomo serio” (Gf Vip)

Due di picche di Sara Soldati ad Antonio Zequila nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Scoppia il caso dopo un confronto tra la bellissima ventenne e Zequila che, durante la puntata di lunedì 17 febbraio, non ha nascosto di apprezzare molto la bellezza della sua nuova coinquilina. Costretti ad una convivenza forzata, Sara e Antonio si confrontano dando il via ad un botta e risposta in cui si lanciano reciproche accuse. Sara è convinta che Zequila abbia pronunciato una frase poco carina nei suoi confronti mentre Antonio la accusa di non averlo difeso di fronte a determinate affermazioni. “Quando mi hanno detto che ci provavo con te da due giorni potevi rispondere che sono un gentiluomo e non un provolone”, afferma deciso Antonio.“Ma si, quello era un gioco, lo so che c’hai provato con tutte le ragazze della casa”, risponde con il sorriso Sara facendo innervosire Zequila che non accetta l’etichetta di chi “ci prova con tutte”. “Chi ti ha detto una cosa del genere? Chi l’ha detto? Con chi ci ho provato? Dimmi!”, sbotta Zequila non ricevendo, però, la risposta che vorrebbe.

SARA SOLDATI, DURO CONFRONTO CON ANTONIO ZEQUILA: “NON CI HO PROVATO CON TE”

Antonio Zequila difende il proprio ego e puntualizza di non averci mai provato con Sara Soldati come, invece, ha pensato la ventenne. “Parliamo seriamente ora, qui c’è stato un equivoco!” – puntualizza il concorrente del Grande Fratello Vip 2020 che poi richiama anche l’attenzione della Incorvaia – “Clizia io ci ho provato con tutte le donne della casa? Io sono un uomo serio non scherziamo!”. Clizia tenta di calmare Antonio che, però, non ha alcuna intenzione di lasciar correre. “Io ho scritto una lettera a Clizia e una a te, ma se vuoi strappala, se ti senti così ferita nell’onore…. Non ci ho mai provato con te, sei una bella ragazza, è normale che ti ammiro, ma non mettiamo in giro frasi di questo tipo, io sono Antonio Zequila, non scherziamo!”, puntualizza. “Perché quando parliamo di noi, sono sempre io a sbagliare? Non te l’ho detto con cattiveria quella frase!”, prova a difendersi Sara senza risultato. Cliccate qui per vedere il video.

