Sara Soldati eliminata?/ Accusata di “furto” da Asia Valente (Grande Fratello Vip)

Sara Soldati ha deciso di estraniarsi dal gruppo iniziale creato al Grande Fratello Vip 2020 e di prendere le distanze dalle altre due new entry con cui ha fatto il suo ingresso nella casa. Con un occhio sempre puntato in direzione di Andrea Denver, la ragazza ha trovato in Patrick Pugliese un valido ascoltatore. Complice un disegno in cucina, Sara ha raccontato alcuni dettagli dei lavori fatti all’estero: “Ho viaggiato tanto seguendo il mio ex fidanzato, poi ho iniziato a lavorare in America e spero un giorno di vivere là”. Per Patrick è stato immediato pensare che anche Denver vive da tempo in suolo americano. Intanto gli animi si sono accesi fra Sara e un’altra dei due vipponi al televoto, ovvero Asia Valente. Approfittando di un momento di relax, Sara avrebbe deciso di infilare le manine nella borsa della coniglietta di Playboy per riprendersi un paio di occhiali da sole con montatura bianca. Asia però si è svegliata e ha deciso di rimproverarla di fronte a tutti. “Perchè hai preso gli occhiali senza chiederlo?”, le ha domandato. “Quando sono arrivata sei tu che li hai presi senza chiederli”, ha replicato la Soldati, “non sono i tuoi, qui niente è di nessuno”. D’accordo con quest’ultima anche Paola Di Benedetto, che a quanto pare ha notato una certa tendenza da parte della Valente di accaparrarsi qualsiasi oggetto in comune.

Sara Soldati, Grande Fratello Vip: fila serrate con Licia Nunez

Sara Soldati ha scelto di serrare le fila con Licia Nunez, anche se al Grande Fratello Vip 2020 bisogna sempre tenere in considerazione una buona dose di strategia. In seguito al litigio con Antonella Elia e Adriana Volpe, l’attrice infatti ha scelto di confidarsi con la ragazza, trovando in lei una valida ascoltatrice. Non è un comportamento inedito di Sara, rimanere in ascolto dell’interlocutore senza interrompere nè dire una parola. In passato abbiamo potuto notare questo suo modo di fare anche durante le scuse di Antonio Zequila, cosa che non lascia intuire le sue vere intenzioni. Di fronte allo sfogo della Nunez, la Soldati infatti ha deciso di non dire la sua e le ha permesso di parlare a ruota libera, fino alla rivelazione di voler cambiare letto e forse persino camerata. Nel frattempo ci pensa Andrea a regalarle qualche sorriso. Il modello infatti ha deciso di dedicarle un suo disegno, rimanendo in piedi fino a tarda notte per completare la sua opera. Nonostante il sostegno di Adriana Volpe, che lo ha elogiato per la sua creatività, Denver è rimasto dubbioso sul risultato. “Puoi essere onesta se non ti piace”, ha detto a Sara, che di contro ha manifestato il proprio apprezzamento. “E’ molto bello invece, mi piace davvero”, ha detto, “mi aspettavo di peggio. Questo poi me lo lasci che lo voglio tenere con me”. Clicca qui per guardare il video di Sara Soldati e Andrea Denver.

© RIPRODUZIONE RISERVATA