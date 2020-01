Sara Tommasi “Andrò al Grande Fratello”/ “Non entro subito, aspetto che Signorini…”

Rivelazioni che accendono il gossip quelle fatte da Sara Tommasi a Il Punto, programma condotto da Manila Gorio sulla rete locale Antenna Sud. La showgirl lancia infatti lo scoop: entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4. “parteciperò al GRANDE FRATELLO VIP ma non entrerò sin da subito in casa, – ha annunciato, come riporta Dagospia – ci sono ottime possibilità che entrerò dopo qualche settimana dall’inizio, anzi faccio un appello in diretta ad Alfonso Signorini aspetto la tua telefonata”. Parole, quelle della Tommasi, che fanno tuttavia intendere che non ci sia ancora la certezza del suo ingresso, visto l’appello finale fatto al conduttore. Nel corso della diretta dalla Gorio aggiunge tuttavia che “a brevissimo sarò al fianco di una conduttrice che mi ha sempre voluto molto bene e che mi vorrebbe con lei nel suo programma come ai vecchi tempi”.

Sara Tommasi pronta a tornare in tv: su Andrea Dipré dichiara…

Il Grande Fratello Vip non sarebbe, dunque, l’unico impegno televisivo nei piani di Sara Tommasi. Nulla di certo, comunque, al momento. Manila Gorio, nel corso dell’intervista, rivive poi con la Tommasi i momenti salienti di tutta la sua vita e carriera. Poi, prima dei saluti finali, mostra alla sua ospite la foto di Andrea Dipré. Sara Tommasi spende così qualche parole su di lui: “una persona che mi ha fatto davvero male, – ammette – non avrei voluta vedere questa foto e sto cercando con i miei collaboratori di cancellare in rete questi brutti ricordi, quella non ero io, ero finita nelle mani di una persona che mi ha totalmente soggiogata proprio quando il mio disturbo bipolare prendeva completamente possesso di me”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA