Sara Tommasi choc tra abusi e disturbo bipolare “Droga dello stupro per film hard”/ “Non posso avere figli”

Sara Tommasi fa una confessione scioccante: “Mi hanno dato la droga dello stupro per girare un film pornografico”

Lontana dal piccolo schermo da tempo, della sua parabola discente dall’enorme popolarità agli abusi, ricoveri in clinica, droga, sesso e oblio Sara Tommasi è tornata a parlare nel programma di Monica Setta Storie di donne al bivio nella puntata che andrà in onda mercoledì 17 aprile su Rai Due. L’ex showgirl si è raccontata senza filtri rivelando particolari inediti su quello che ha subìto in passato. Innanzitutto ha ribadito che quando ha girato i noti film hard non era in grado di intendere e volere. Poi ha parlato della madre, purtroppo morta durante il Covid e della sua rinascita accanto al marito Antonio Orso.

“Nel 2012 al culmine del mio successo scopro di essere malata e di avere un grave disturbo bipolare” ha premesso Sara Tommasi ospite a Storie di donne al bivio, per poi aggiungere: “Mia madre, che ho perso recentemente durante il Covid, mi pregava di smettere e curarmi. Ma io non volevo rinunciare ai soldi e alla popolarità. Per andare avanti prendevo cocaina unita anche ai super alcolici dei party mondani a cui presenziavo. Dopo un anno non era più io. Ormai totalmente divorata dalla malattia sono finita in un giro di delinquenti che mi hanno drogata per farmi girare un film pornografico”.

Sara Tommasi choc: “Vorrei un figlio ma non posso più diventare mamma”

Durante la chiacchierata con Monica Setta, Sara Tommasi ha confessato che sul set ha subìto violenze ed è stata pesantemente stordita e drogata e per questo ha ricordi poco nitidi. Fu la madre, però, a fare di tutto per cercare di aiutare arrivando a farla ricoverare coattivamente in una clinica psichiatrica dove è rimasta un anno senza cellulare né altro, distaccata dal mondo e solo dedita alle cure farmacologiche e a lunghe sedute di psicoterapia è riuscita ad uscire da quel tunnel nero.

La rinascita vera e propria di Sara Tommasi è iniziata tre anni fa quando ha incontrato l’attuale marito Antonio Orso. Il loro sogno più grande è quello di diventare genitori ma l’ex showgirl non può diventare mamma: “Antonio è la mia rinascita. Avrei voluto avere subito un figlio da lui, ma nell’ottobre scorso sono stata operata all’utero e non posso diventare mamma. Stiamo pensando all’adozione. Ho denunciato tutti e in parte quel materiale porno è stato rimosso, in altri casi esiste ancora.”

